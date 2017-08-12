臺北地景公共藝術計畫 大烏賊橫臥美崙公園

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）由臺北市文化局主辦的臺北地景公共藝術計畫已經邁入第三年，今年特別走進士林區，以「說一條河的故事」為主題，透過3組互動性地景公共藝術裝置於美崙公園以及承德公園展出。

藍天綠地的美崙公園，突然出現一隻橫臥橘紅色大烏賊地景藝術裝置〈聽見一條河〉，為國際建築設計團隊Moradavaga特別打造的互動式藝術裝置，作品發想自13世紀末大海怪傳說，這件貌似大烏賊的「Kraki」觸鬚與創作基地所在的樹群巧妙融合充滿視覺童趣。

義大利籍的Manfred Eccli與葡萄牙籍Pedro Cavaco Leitaoy兩位建築設計師表示，很謝謝臺北市政府文化局和蔚龍藝術公司的邀請，來到臺灣的美崙公園現地創作，根據2017年的主題「說一條河的故事」主題，希望讓士林的基隆河舊河道以充滿樂趣及想像力的方式來呈現，「Kraki」有八支觸鬚分別垂掛於樹上或草地，可以和「Kraki」的眼睛來互相溝通和回應，希望市民朋友可以透過這件聲音藝術裝置來享受這件作品，將藝術文化交流的觸角拓展的更遠。

臺北市政府文化局田瑋副局長表示，臺北市推動地景公共藝術計畫最重要的是能夠推廣並帶動市民的參與。美崙公園所在的士林區基河路舊河道是臺北市早期發展基隆河截彎取直，代表性的新生區域之一，目前已是天文館、科學教育館與兒童新樂園群聚的親子活動重要場域。因此臺北市透過這樣的計畫和活動，把過去食、衣、住、行等隨著河流的脈絡發展，以及因應城市變遷所改變的生活型態，以公共藝術為媒介，用說故事的方式來告訴大家。

〈河的甜滋味〉是由臺灣藝術家陳奕彰將常見的水上用具如泳圈與浮球等，轉化為具有歡樂甜蜜意象的超大型甜甜圈、糖果與棒棒糖作品，交相錯落於美崙公園入口處的草地上。這組色彩繽紛的作品，甜美可口的甜甜圈直徑約兩公尺，非常適合來到美崙公園的大小朋友與其互動拍照，或坐或倚靠，讓人同時有著水的清涼和甜蜜的喜悅。到了晚上6點，還會有繽紛閃爍的燈光讓〈河的甜滋味〉更加溫馨甜蜜。

「說一條河的故事」地景公共藝術計畫活動期間自8月12日起至10月15日止展出。