〈財經主筆室〉金融市場的黑天鵝開始成群飛來了嗎？

從前二週台指期無預警急殺千點的系統停損災難性事件後，接著北韓領導人金正恩突然放話8月中前會完成4枚中程飛彈部署，只要金正恩一聲令下，就會向關島發射飛彈，美韓情勢升溫隔日亞洲股市瞬間都出現跳水式急殺，台股上周五最低跌至10238點，相較三天前的高點10619點，急跌383點之多，讓金管會也緊急跳出來信心喊話景氣沒有問題，官股也銜命進場護盤。投資人不禁要問：不只一隻黑天鵝正成群飛來嗎？

台股站上萬點已經連續長達58個交易日，從5月23日開始也延續了接近3個月之久，指數最高點在8月8日的10619點，但隨後就出現台指期貨率先「鳴槍」，在「系統停損單」摜壓下指數爆跌千點最低打至9408點，雖然緊急拉升，之後諸多主管機關出來「消毒」，然而市場信心已受衝擊、居高思危的意識跟著大熾，投資人擔心一旦黑天鵝出現，台股將非常脆弱。而且若是一群黑天鵝飛來呢？

金融資本市場擔心的黑天鵝事件或沒那麼嚴重的「風險變數」，正一一開始浮現，例如美國大選後市場擔心的朝鮮問題已「如預期中」發生了，金正恩與美國總統川普二強人互相「放話」的動作讓金融市場成了驚弓之鳥，避險資金狂湧進黃金與日圓，雖然若最後結果只是二人「打嘴炮」，市場勢必也會回到常軌，但是正值股市、債市、各類型市場都幾乎維持高檔停滯不前之際，任何一點風吹草動，都會讓投資人異常感冒，一旦衝擊到量能縮減，則不利多頭續攻向上，所謂量先價行，因此未來幾週，應該優先觀察量的變化而不是價的漲跌。

但是黑天鵝只有朝鮮問題一隻嗎？其實令市場更擔心的還有美國政府爆發預算危機或財政災難的風險正在上升，9月30日是美國當前財政年度結束的日期，國會也要在此之前批准相關法案，才能維持美國在10月1日新財政年度正常運行。川普若不能讓政府預算順利通過，下一步他會採取什麼樣的動作來爭取民眾更多的支持，令人非常緊張。

此外亞洲地區不只北韓，中國與印度、中國與美軍在南海，甚至飛機繞台與日本突破島鍊封鎖的動作頻頻，地緣政治關係異常緊張，中國十九大會議臨近，習近平的第二任領導將發表什麼樣的言論，同樣讓亞洲各國屏息。在歐洲方面，法國新總統馬克宏新政蜜月期結束，改革失利民調直直落，而德國將在9月24日進行總統大選，梅克爾尋求第四任連任等，都是接下來的大事件，何況產業面也有蘋果新機延後上市的疑慮不斷等。

全球經濟穩健成長是事實，不過股市高檔停滯，美國標普500波動已經連續13天漲幅沒有超過0.3%，這是史上前所未見，任何一個大事件都可能成為金融市場轉折的原因，居高思危雖然陳腔，但風險意識不能沒有，危險的錢還是留給口袋深的人去賺吧。