全球最老男人瑞辭世　享壽113歲

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）去年被《金氏世界紀錄大全》認證的世界最老男性人瑞克里斯塔爾（Yisrael Kristal），昨（11）日在以色列北部城市海法（Haifa）辭世，享壽113歲。

1903年出生於波蘭扎爾努夫（Zarnow）的克里斯塔爾，經歷了兩次世界大戰與納粹政權，國際猶太戰爭委員會昨在官方推特上特別緬懷這位集中營倖存者。

當納粹政權於二次大戰期間佔領波蘭後，克里斯塔爾被輾轉送到最惡名昭彰的奧斯威辛集中營，當時的兩名孩子與妻子和其他110萬的受害者一樣，皆不幸死於集中營。克里斯塔爾在1945年被蘇聯政權發現並釋放時，體重僅有37公斤。

成為家族中唯一一位納粹大屠殺倖存者的克里斯塔爾，1950年與繼任妻子和再生兒子移民至以色列，共育有2個孩子、9個孫子和32個曾孫。

同為納粹大屠殺倖存者的愛麗絲·赫茨索默（Alice Herz-Sommer）於2014年在倫敦逝世後，克里斯塔爾成為最年長的集中營倖存者；2016年1月日本人瑞小出保太郎（Yasutaro Koidein）去世後，克里斯塔爾於2016年3月獲金氏世界紀錄正式認證，成為世上最年長男性。

當被金氏世界紀錄協會問起長壽秘訣時，克里斯塔爾坦承他沒有長壽的秘密，「我認為一切都是上天決定的，我們永遠不會知道原因，就像許多比我更聰明、更強壯、更好看的人，現在都已不復存在。」