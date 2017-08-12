咖啡界APPLE「藍瓶咖啡」2018來台

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導）來自美國舊金山，在全球掀起熱潮的藍瓶咖啡（Blue Bottle）現在有望來台！JR東日本旗下的車站型商場「atre」（アトレ），日前宣布將在台北信義區設立首間海外分店「Breeze atre」，預計2018年10月開幕，其中，有咖啡界APPLE之稱的「藍瓶咖啡」（Blue Bottle）即是眾所矚目的招商名單之一。

Atre (アトレ)是JR東日本旗下的車站共構型商場，主打中低價格路線，首間「atre」海外分店目前已確定將落腳在台北信義區的「微風南山」，由微風集團打造，總面積約1.6萬坪，共將引進50個品牌，其中有超過7成品牌是首度引進台灣，約有35%則是餐飲店鋪。

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藍瓶咖啡（Blue Bottle）發跡於美國加州奧克蘭(Oakland)，經典藍瓶身和白色建築的時尚印象，在日本展店後掀起一波熱潮，喝藍瓶咖啡儼然變成一種新時尚，也是台灣遊客赴日必朝聖的新地標。

而值得網友期待的是，有咖啡界APPLE之稱的「藍瓶咖啡」（Blue Bottle）、漢堡界星巴克之美譽的「SHAKE SHAKE漢堡」都是招商口袋名單，讓台灣民眾未來不用遠跑國外，在台灣就能享受到這些知名的美食。