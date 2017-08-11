中華電信「2017六都電競爭霸戰」MOD、Hami Video即時直播

中華電信獨家冠名贊助的「2017六都電競爭霸戰」高雄冠軍於上週六正式出爐，由前職業選手DinTer領軍的「高雄南霸天」，以全勝的比數拿下高雄區冠軍，直指六都總冠軍，中華電信亦透過MOD及Hami Video全程轉播各都八強賽開始的熱血賽事，本週更展開台南場賽事，從8/9(三)八強賽、8/10(四)四強賽，至8/12(六)13:00台南場決賽即將登場，精彩賽事盡在中華電信。

台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六都政府，首度聯手舉辦的「2017六都電競爭霸戰」，吸引國內超過千位以上的電玩好手參加，中華電信致力於國內電競產業發展，除了成為此次賽事的獨家冠名贊助商外，也免費提供HiNet光世代寬頻網路，為六都冠軍賽以及總冠軍賽打造世界級的線下電競賽場，並且透過MOD、Hami Video設立【六都電競】專區，為無法到現場加油的粉絲，LIVE直播精彩賽事。

「高雄南霸天」打出職業級水準中華電信【六都電競】專區全程直播

六都電競爭霸戰高雄冠軍賽於上週六在巨蛋文尚會館完美落幕，奪冠熱門「高雄南霸天」，不負期待在前職業選手DinTer的帶領下，以全勝之姿搶下冠軍，成為2017六都電競爭霸戰第一支進入總冠軍賽的隊伍。除了大批熱血粉絲來到現場為選手加油，中華電信為配合年輕族群收視習慣，透過自家OTT服務Hami Video，結合MOD數位電視內容資源，開闢【六都電競】專區LIVE為「2017六都電競爭霸戰」新媒體獨家多螢直播各都八強賽到總決賽共三十八場刺激賽事，第一週高雄賽即突破萬人收看MOD直播，現下比賽現場也搭設了專區的體驗展位，吸引大批民眾圍觀。

民眾只要從MOD首頁進入運動類別的【六都電競】，可按快速鍵「996」進入，或由Hami Video網站與手機APP進入【六都電競】專區，即可觀看緊張刺激的賽事直播，若想回顧上週的高雄賽事，可到VOD功能的【精彩回顧】與【活動花絮】中選擇觀賞。

六都電競爭霸戰台南冠軍即將出爐賽事鎖定都在中華電信

六都電競爭霸戰台南冠軍戰將於明(8/12)日在台南Focus時尚流行館盛大舉行，由「台南南波丸」對上「桃蔗矮」，雙方都擁有優秀的菁英玩家，究竟哪方會勝出？請準時收看中華電信MOD與Hami Video，將現場直播激烈戰況。更多賽事資訊，請至【六都電競】專區【賽程表】，或點擊此連結觀看goo.gl/ngcaZ5。