去年里約奧運難民代表隊 一年後在哪裡？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）還記得2016年巴西里約奧運賽場上，一支由10位難民組成的「難民代表隊」引起各大媒體焦點，里約奧運一年後，這些選手目前的狀況是如何呢？《CNN》追蹤報導這些難民奧運選手這一年來的生活。

前情提要：去年里約奧運難民代表隊 一年後在哪裡？(上)

Rose Nathike Lokonyen南蘇丹，田徑女子800公尺

自從十三年前Lokonyen從南蘇丹逃脫，她就開始成為奧運難民代表隊的標誌人物，與全球最厲害的中長跑選手較競，最好的成績是在田徑800公尺拿到全球第七。

這一年多來，暫時遠離忙碌的訓練時程表，Lokonyen在去年9月到瑞士參加第33屆聯合國人權理事會；隔了一個月、22歲的她與教宗方濟各碰面，談到了體育的力量並呼籲世界和平。

曾在里約與兩屆世界冠軍的田徑800公尺女子短跑好手Caster Semenya交手過，Lokonyen現在的目標是要打敗這位南非好手，這場試驗將於今年8月倫敦的世界田徑錦標賽上舉行。

Paulo Amotun Lokoro南蘇丹，田徑男子1500公尺

在遇見傳奇長跑好手Tegla Loroupe之前，Paulo Lokoro的人生都在南蘇丹的家鄉與肯亞Kakuma難民營中度過，但創立國際人道慈善機構的Tegla Loroupe幫助他改變人生。

Paulo Lokoro有機會到梵諦岡拜訪教宗，「我到達的第一天，他們就把我當大老闆對待，人們很喜歡我」；身為一個足球迷，他也造訪了巴塞隆納並站在諾坎普體育場中心進行代言。

Paulo Lokoro希望能在2020年東京奧運再戰一場，「上帝給了我機會」，「我從來就不相信我的人生可以有如此改變，所以我很感謝聯合國難民署和Tegla Loroupe和平基金會。」

Yolande Mabika剛果民主共和國，柔道

對Mabika來說，柔道具有情緒宣洩的作用，自從二十多年前反抗軍襲擊他的家鄉，體育帶給他生活原則，給予他一顆「強韌的心」，但即便如此，她不曾忘記失去家人的痛苦。

現在Mabika在巴西餐廳做服務生，這間由敘利亞難民主廚開設的餐廳收容無家可歸的民眾並提供糧食，Mabika也希望有一天能與身心障礙的年輕女孩一同工作，幫助他們面對生活中的困境，「現在巴西是我的家，我想住在這裡建立新生活。」

Rami Anis敘利亞，游泳

七年前，Anis代表敘利亞到中國參加亞洲運動會，但自從敘利亞發生內戰後，一切都變得不同。

他逃往土耳其、希臘小島、最後抵達比利時，2015年12月在比利時取得難民身分。去年26歲的他在里約奧運100公尺自由式中取得54.25秒的個人最佳成績。

今年2月Anis在摩納哥的勞倫斯世界體育獎上與偶像費爾普斯(Michael Phelps)碰面；他最大的希望就是家鄉的內戰能停止，就能代表自己國家出賽2020年東京奧運。

就算目前暫時失去家園，這些運動選手都能在競賽場上，透過自己的專長代表某個國家、一種身份追逐著屬於他們的榮耀。