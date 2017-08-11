去年里約奧運難民代表隊 一年後在哪裡？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）還記得2016年巴西里約奧運賽場上，一支由10位難民組成的「難民代表隊」引起各大媒體焦點，里約奧運一年後，這些選手目前的狀況是如何呢？《CNN》追蹤報導這些難民奧運選手這一年來的生活。

Yiech Pur Biel南蘇丹，田徑男子800公尺

Pur Biel在蘇丹內戰中被迫與家人分離，並為了生存逃到其他國家，一年前，22歲的他在肯亞Kakuma難民營中積極訓練，準備參加里約奧運。

奧運過後他旅行世界各地，參加第一屆聯合國難民與移民高峰會，還與許多世界領導人見面如歐巴馬和教宗方濟各。

接受CNN受訪時他曾表示，一年前因為參加了里約奧運而被家鄉的人發現，他媽媽才得以透過難民營的電話與他取得聯繫，「現在我希望能親眼見我母親和兄弟姊妹。」

他媽媽並不知道奧運是什麼，但知道她兒子已經走了很長一段路，並且會安全返家。

目前Pur Biel正在接受2020年東京奧運的訓練，一邊也在努力取得公共關係的學位，這些都是他從未想像過的。

Yusra Mardini敘利亞，游泳

Mardini的故事曾在全球媒體間引起轟動，2015年為逃離家鄉內戰，她與同為泳將的姐姐搭船從土耳其逃往希臘，不料船隻發生翻覆危險，Mardini姊妹倆奮不顧身跳下海推著小船前進靠岸，拯救全船民眾。

Mardini的故事：為了生存而渡海 她在里約奧運破游泳新紀錄

儘管Mardini於里約奧運100公尺蝶式項目的預賽奪冠，卻未能晉級準決賽，但她堅持，「我所想要的就只有競爭」。

這一年來她擔任聯合國難民署大使，關心數百萬流離失所的難民；她還計畫出書，更有導演打算將她的故事拍成電影。目前的Mardini住在德國柏林，正替2020年東京奧運準備。

Popole Misenga剛果民主共和國，柔道

在剛果經歷五年內戰，沒有護照、錢和食物的Misenga於2013年後向巴西尋求庇護，而三年後他也在同個地方與各國好手較勁。

去(2016)年受訪時他說道，「我在奧運的奮鬥是為了全球難民，給他們的夢想一個希望」，儘管最後輸給了世界第一的南韓籍Gwak Dong-Han。

這一年來Misenga仍然待在巴西，也娶了當地妻子、作了父親。

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