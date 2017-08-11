MH370重啟調查？ 私人公司欲接手搜索工作

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）無視各方的努力，2014年離奇墜毀的馬來西亞航空MH370至今仍未找到，今(2017)年稍早搜索團隊已經正式發出聲明，表示已經放棄搜尋，讓罹難者家屬大失所望，不過似乎又有新的契機出現。

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美國公司「無垠海洋」(Ocean Infinity)是間海底探險公司，他們在日前發表聲明，表示願意承擔財務風險，來尋找這架沒人找得著的飛機，這讓罹難者的家屬彷彿在黑暗中看到一線光明，立刻在今(11)日向馬來西亞政府提議，讓私人公司接手搜索任務。

該公司指出，他們對於馬國政府同意，讓他們這個擁有大量精密水下搜索儀器的公司繼續尋找MH370的殘骸非常有自信，不過並沒有公佈他們給馬國政府的提案，只是說正在與主導搜索的有關單位溝通，希望他們可以同意讓該公司接手。

MH370罹難者家屬組成的發聲組織「370之聲」(Voice370)則表示，據他們所知，無垠海洋在4月提出的內容，是希望在找到飛機殘骸的主要散落區後，獲得一筆獎金，Voice370認為這對馬國政府而言應該是雙贏的結果，不知道為什麼不願意接受，對此，馬國政府尚未回應。

MH370在2014年3月載著239人消失後，儘管馬來西亞、澳洲和中國組成的搜索團，把從南印度洋到澳洲西岸的海洋都翻了個遍，仍然一無所獲，終於在今(2017)年一月召開記者會，表示正式放棄這個歷時三年、搜索超過12萬平方公里海洋的行動。

一群專家在分析了被沖上西印度洋海岸的波音777殘骸後認定，之前搜索的範圍應該是錯誤的才會一無所獲，真正的墜落地區應該位於搜索區北方一塊大約2.5萬平方公里的海床上，不過中、馬、澳三國達成了共識，認為迄今的所有調查已經耗費高達1.6億美元，新公布的區域仍然不夠精準，不值得重啟搜查。

馬國交通部長Darren Chester拒絕對外界回應無垠海洋的提議，只是簡單的說，身為MH370班機的登記國，任何針對該飛機的搜索、打撈行動，都應該是由馬國主導，似乎排除了私人打撈的可能性。