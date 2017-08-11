夏日聯合國 如歸酒廊大玩「水果的秘密｣饗宴

新鮮芭樂，口感脆彈，但經過烘烤呈現何種驚人風味？湯品竟然不是流動的液體，而是Q彈的果凍狀！顛覆味蕾的美食創意，以健康水果蔬食著稱的Lobby Lounge如歸酒廊，今夏週一至週五首度推出夏日聯合國午間自助餐，餐點內容延續健康活力的概念，但用你沒看過的烹調技法，將熟悉的水果呈現出從未品嚐過的美味，將多樣水果或炒或燉，讓您在滿足味蕾渴望的同時還能兼顧身材。

顛覆一般人對水果的印象，在冷菜部分，西瓜蕃茄開心果開胃菜精緻如甜點般的外觀，入口是令人驚喜的清新可口，酸香蕃茄與西瓜結合得恰到好處，上層堅果則增添口感層次。墨西哥草莓芝麻葉羊乳酪蜂蜜杏仁與可可醬沙拉使用繽紛水果與鮮蔬的沙拉，鋪上特調蜂蜜杏仁再淋上墨西哥可可醋，熱情洋溢著南美氛圍，可口的搭配令人食指大動。主餐魚類部分則推出白魚搭酸辣芒果醬，將食材一同拌炒，酸甜中帶點辣的酸辣芒果醬料，搭佐新鮮烤白魚，在夏天吃起來更顯清爽宜人。熱菜部分最特別的是葉門烤芭樂蘑菇與橄欖，烤過後的芭樂口感香軟，剖半後更是令人驚喜，橄欖蘑菇與褪去翠綠色澤的烤芭樂相互輝映，亦可將芭樂與內餡切成小丁，放在蘿蔓葉或是新鮮芭樂上食用，饒富趣味。阿根廷南瓜杏桃蔬菜盅將南瓜作為容器，盛裝香氣四溢馬鈴薯、地瓜以及杏桃、梅乾餡料，營養價值豐富。

飯麵類則精選西班牙朝鮮薊冷麵，將盛產於地中海的朝鮮薊切成薄片與番茄、羅勒、大蒜等香料均勻攪拌，Feta cheese增添滑潤口感，香濃微酸且帶有涼爽滋味，讓人沉浸於清涼美味中。湯品最特別的是甜菜根果凍湯，以紅酒醋、西洋菜子、茴香葉及甜菜根汁煮滾調味後，製成爽口果凍，上桌前會放入優格、及剁細韭菜及檸檬片，滋味酸香清爽，非常適合炎熱夏天享用。甜點部分推出荔枝與椰子起司蛋糕，以香脆可口的餅乾為底層，中間夾著一層盛夏必嚐的椰子與台灣荔枝所搭配成的Cream Cheese，上層則由優格與酸奶融合成的酸奶慕斯，整款的搭配清新爽口，於冷藏後品嚐，更是瞬間暑氣全消。南瓜菠蘿蜜椰奶糕，此次利用南瓜、菠蘿蜜與椰奶做為甜點，放入蒸籠中約一小時，熱帶氣息濃厚的水果甜點，彷彿沉浸在異地風情中。

如歸酒廊午間自助餐，李文康主廚對於食材、手法、精緻度的堅持與講究，以及對料理的熱情，結合在地食材及各式異國料理手法，迸出多道融合現代與傳統的健康菜餚。多道異國菜色彷彿夏日聯合國，即日起在Lobby Lounge如歸酒廊輪番推出。