一家族、三代人 看印度的前世今生

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）專欄作家Arpan Roy在《CNN》投書，以自己家族三代人的故事描述印度獨立的前世今生。

Roy寫道，我爺爺在今日稱為孟加拉的地方出生，但在1947年印度分治(partition)並獨立後，他就被迫逃離自己家園以免遭到宗教、種族與領土引起的暴力紛爭。這是英國放手印度獨立後所留下的「紀念品」─一代又一代歷史與遺跡在大規模人口遷徙中遭到拋棄與摧毀，也造成數十萬、甚至數百萬人喪生。

而今呈現在他面前的，是一個新的、民主的國家。

Roy表示，印度憲法保障各階層人民平等的權利，以及每任領導者都能如實給予印度嶄新未來的承諾，而印度也在民主與自由的爭取下，完成了從古老文明到現代國家的轉型。但自治是有代價的。

背負著負債與赤字，印度經濟的發展其實並不繁盛，官僚體系的常規扼殺了產業與商業發展，帶來高失業率；文化陋習如弒嬰、嫁妝習俗、性別不平等也拖累社會發展。

父執輩開始漸漸發展

Roy說，1971年印度更與巴基斯坦發生印巴戰爭，促成孟加拉脫離巴基斯坦獨立，「而這僅發生在我奶奶過世後不久。」

Roy回憶，他爸爸經歷了戰間糧食與長期電力短缺的生活困境，在看似無限的機會下掙扎著生活，此時，年輕的印度正拖著沉重緩慢的步伐向前。

但改變的契機來臨。文盲率下降、政府發射火箭到外太空、民主興盛著，年輕印度選了英迪拉甘地(Indira Gandhi)做為第一位女性總理。

新世代與年輕印度的成長

Roy說道，我出生時，印度經濟仍在艱難的奮鬥著，但可以看見它的羽翼越變厚實、已準備振翅飛翔；隨著教育程度越來越高，須要確保「平等」這件事不僅在紙上落實、更於生活中實踐。

1991年，印度經濟開始對全球資本市場開放，印度加入了全球化的世界，永遠改變了這個國家的經濟體系；直到現在，印度仍持續改變著。

印度有強盛的軟體業和資訊科技產業，世界各地都有印度企業家的身影，即使在外太空領域，印度也已執行過兩項火星任務，並逐漸在這領域佔有一席之地。

而印度的社會結構與風氣經歷一段長時間也開始改變。社會觀念的長足進步已經確保人們能自給自足生活，不論他們的性別或性向；每年都有破記錄的女性人數加入職場；掀起了從摔角到工程領域產業的風潮。

根深蒂固的矛盾仍解不開

Roy表示，儘管有這些大幅度的進展，印度終究是由多個國家與民族組成，仍然存在根深蒂固的矛盾和對立。政府與企業內部的貪污腐敗、少數族群始終處於弱勢、社會上對女性充斥著暴力傾向、政治也淪為民粹主義。

矛盾仍在，越來越多印度人擁有智慧型手機卻沒有乾淨的廁所，這個國家還在嘗試，過往歷史的悲悽已慢慢被剛獨立那幾年的樂觀所取代，以更開放的情懷朝向未來。

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