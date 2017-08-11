迪士尼宣布退出Netflix  開發自有影音串流品牌

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）迪士尼公司8日宣布將於2019年終止與網路影音串流公司Netflix的合作，將自行開發線上串流平台。

《CNN》報導，迪士尼影業公司8日宣布，未來將開發自己的線上影音串流平台，並計畫再以15億美元收購影音媒體串流與行銷公司BAMTech的42%持股。此舉將使其在BAMTech的持股達到75%。

去(2016)年八月，迪士尼宣布以10億美元買下美國職業棒球大聯盟(MLB)賽事轉播公司BAMTech的三分之一股權，預計能協助旗下另一個24小時轉播體育賽事的ESPN聯播網有更佳的表現。

迪士尼公司靠著有線網路與媒體賺進該企業的多數營收，如ESPN運動媒體頻道，但近幾年隨著觀看者的娛樂消費型態改變，迪士尼公司的有線網路獲利也逐漸下降。

近幾年在電視頻道業務上，ESPN的表現不佳拖累了營收，收視戶和廣告收入銳減，2016年開始不斷出現內部人事調動與離職事件，今年4月剛裁員了100 多名員工，重創迪士尼企業。

然而，線上影音串流是一種能直接觸及消費者、善用消費者觀看喜好的新興影音服務，也成為迪士尼公司重振網路頻道營收的新法寶。

今年迪士尼宣布，它將於2018年推出以ESPN為品牌的影音串流、2019年推出迪士尼品牌的影音串流。

目前這項服務預計只開放給美國觀眾，觀看者能欣賞到最新的運動賽事線上直播，預計ESPN線上頻道將包含每年1萬場運動賽事的轉播，包括地區性、全國性與國際級賽事。

迪士尼影音串流頻道則會播放迪士尼和皮克斯的動畫電影，如「玩具總動員4」、「冰雪奇緣」續集和「獅子王」真人電影版；也會播映迪士尼頻道、迪士尼兒童頻道的節目。

根據發言人表示，現有Netflix的漫威電視節目「盧克凱奇」(Luke Cage)、「傑西卡瓊斯」(Jessica Jones)和「制裁者」(The Punisher)都可以繼續在Netflix上觀賞，但動畫系列如「星際大戰：複製人之戰」(The Clone Wars)則會轉移到迪士尼的影音串流平台上。

至於原先迪士尼和皮克斯電影也會持續在Netflix上播映直到合約結束。