蔡英文出席女權高峰會  讚呂秀蓮是民主化重要力量

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今(11)天上午出席「亞洲自由民主聯盟-女權高峰會」致詞表示，提升女權、促進性別平等，是一條漫長艱辛的改革道路，「在婦女賦權的這條路上，台灣並不孤單。」

民進黨與亞洲自由民主聯盟(Council of Asian Liberals and Democrats, CALD)今明兩天在台北舉行「2017年亞洲自由民主聯盟--女權高峰會」，邀請亞洲國家政黨及國際女權團體代表來台，討論女性在各領域的角色。

蔡英文致詞指出，30年前，台灣解除戒嚴，在大家的努力之下，除了從制度面進行改革來保障女性權益，女性參政比率也不斷上升；這一段追求女權的歷程，證明了當我們持續努力促進性別平等，就能建立一個更民主進步的社會。

蔡英文介紹女權的路上有很多前輩，特別提到在場的前副總統呂秀蓮，除稱讚她們奮鬥不懈為女性爭取權益，也表揚「妳是台灣的民主化不可或缺的力量」，並請與會者為她們鼓掌。

蔡英文表示，為了迎向性別平等的時代，我們必須突破傳統的框架，讓每一位女性在台灣社會，都有足夠的選擇權和機會，去扮演她期待成為的角色、發揮最大的力量。

蔡英文說，為了要進一步提倡性別平等，必須突破傳統的限制，給予女性選擇自己角色的權利；台灣立法要求超過100名員工的企業提供托育服務，並建立更好的照護系統，減少女性的負擔；政府也放寬了創業貸款的限制，希望協助更多女性開創事業。

「在婦女賦權的這條路上，台灣並不孤單。」蔡英文說，身為CALD的創始會員，一路走來，我們很幸運能夠擁有各會員的協助和支持；我們也期待透過這個平台，持續互助交流，促進彼此的合作。

她也特別跟大家分享，在去(2016)年APEC經濟領袖會議期間，台灣和美國共同宣布合作成立「APEC婦女與經濟子基金」，持續協助區域國家推動婦女賦權。

「提升女權、促進性別平等，是一條漫長艱辛的改革道路。」蔡總統說，今天共聚一堂，就是展現重視和決心，相信透過彼此的交流，「我們可以為台灣的女權發展帶來更多的思考和施政方向」。

今天與會者還包括民進黨前主席許信良、亞洲自由民主聯盟女權高峰會主席 Jayanthi Balaguru、泰國民主黨副主席Kalaya Sophonpanich、國際自由婦女聯盟主席Margaret de Vos van Steenwijk及諾曼基金會菲律賓辦公室主任Wolfgang Heinze等人。