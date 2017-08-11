理想中秋禮盒 一「袋」好餅心意永綿延 月亮意象與廣式月餅碰撞的新滋味

花蓮理想大地渡假飯店以其特色「世界第一遊船飯店」的意象，推出「應許月河」中秋月餅禮盒，特選花蓮在地食材，口味師承傳統廣式月餅作法，外包裝則使用限量的純棉手工帆布托特包，以理想大地西班牙式建築美景插圖，自然樸實、重複使用的理念，讓顧客今年中秋佳節，提一袋好餅，團圓心意永綿延。

理想大地嚴選花蓮在地食材，融合傳統廣式月餅做法，推出「應許月河」中秋月餅禮盒，以蘇東坡「小餅如嚼月，中有酥與飴」發想，外皮紮實酥潤，內餡細滑順口，四種口味各有千秋；「伍仁金腿」嚴選花蓮玉里網室豬肉，將花生仁、芝麻仁、核桃等五種堅果香炒研磨，寓意圓滿和諧，吃起來香實爽口；「核黃棗泥」將滑順棗泥加入香烤核桃，入口綿密清香，包裹濃郁飽滿的豆沙蛋黃，是中秋賞月必吃的經典口味；「蓮蓉蛋黃」鮮採花蓮優質蓮子，細熬慢燉出蓮蓉濃郁香氣，清新油潤的蛋黃內餡，中和甜膩口感；中西合璧的「XO干貝」口味，則精選頂級深海干貝，主廚功夫拌炒XO醬，香辣鮮甜，與廣式餅皮混搭獨特口感。

好餅還要配好茶，「應許月河」中秋月餅禮盒，特選產自花蓮瑞穗的舞鶴蜜香紅茶及毫香碧綠，「舞鶴蜜香紅茶」為花東特有茶種，無毒栽種的方式，蜜香柔甜，悠悠回甘，琥珀茶色光澤誘人；「毫香碧綠」以人工採收新芽，經過萎凋、殺菁、揉捻方式，芽間披滿白毫，外觀新鮮碧綠且成自然彎曲，茶色清澈味香甜，香氣撲鼻，濃郁卻不澀口；兩款精選茶品，搭配四種經典口味月餅，輔以運河意象包裝，帆布材質的托特包延續著理想大地自然、環保、樂愛土地的理念。