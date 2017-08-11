美韓緊張情勢一觸即發  華爾街股市重挫

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普昨(10)天警告北韓，膽敢對關島輕舉妄動，北韓恐將陷入少有國家經歷過的困境；這也導致華爾街股市昨天重挫，出現近3個月來最大跌勢。

川普和北韓領導人金正恩的口水戰似乎越演越烈，就在川普「烈焰與怒火」說後、北韓不甘示弱，官方媒體北韓中央通信社（KCNA）昨天引述北韓人民軍上將金樂兼（Kim Rak Gyom）的話，嗆川普「沒理智」、「廢話一堆」，還詳述北韓就等金正恩下令、準備攻擊美國在太平洋的屬地關島外海。

對此，川普加碼回擊，如果北韓敢想攻擊美國或美國的盟邦，那他們就得「非常、非常緊張」，「他們會遭遇從未想過可能發生的事」。

川普發表對北韓的最新談話後，美國三大股市跌勢加劇，道瓊工業指數終場大跌204.69點，或0.93%，收在21844.01點，是8月2日突破2萬2000點後首度收盤在這個關卡以下。



標準普爾500指數下跌35.81點，或1.45%，收在2438.21點，本周可能創下去年11月8日美國總統選舉前一周以來最大跌幅；那斯達克指數大跌135.46點，或2.13%，收在6216.87點。



儘管美股重挫，分析師表示，市場似乎有點懷疑北韓情勢會演變為重大危機，因為股市跌幅還不算太深。



原先股價飛漲的科技股跌勢特別重，蘋果（Apple）重挫3.2%，亞馬遜（Amazon）跌2.6%，臉書（Facebook）也下跌2.2%。

Robert W. Baird & Co首席投資策略師Bruce Bittles表示，「投資者的樂觀情緒已到極點，這表示他們大部分的資金都已經投入股市，不會有更多的資金流入了。」

根據白宮隨行記者團提供的資料，記者問川普關於美軍目前在亞洲的部署，川普說，美國正持續觀察亞洲情勢，但他不想暗示美國正準備做什麼，不過，他又說，針對北韓，「美國當然會花很多時間觀察了解情況，而我們也正為許多不同情況做準備。」

川普並未明確說出美國會對北韓發動戰爭，但充滿暗示與威懾的用意。

美國「財星雜誌」（Fortune）網站則報導，美國總統川普對平壤的威脅發出嚴厲警告，恐引發美國西岸遭核子攻擊的擔憂。且若北韓與美國開戰意味著北韓鄰近敵國及美國盟友日本、南韓和台灣也將捲入戰事。



日本、南韓和台灣在全球經濟扮演要角，尤其工業和金融領域。在「財星雜誌」年度全球500大企業名單中，72家來自日本、南韓和台灣，這些國家的三大中心產業是汽車、科技和金融業，若遭遇攻擊，將衝擊全球汽車生產與消費性電子和工業自動化產業。