接見亞太安全對話學者 總統:台灣持續積極因應區域挑戰

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）蔡英文總統9日上午接見2017亞太安全對話學者專家訪問團，除感謝訪賓來台參與會議，也表達台灣將持續積極協助維護亞太區域安全及和平的決心。

蔡英文致詞時表示,很高興和大家一起參加亞太安全對話會議，希望訪賓對於會議討論的深度和廣度都感到滿意。

蔡總統今天接見訪問團，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

總統表示，面對不斷變動的世界局勢，維護安全及和平是每一個國家的共同責任,台灣也不例外。因此，台灣會在國際社群中，持續扮演更積極的角色，協助區域因應各種變化和挑戰。

她也指出，沒有一個國家可以獨自達到這個目標，必須一起努力，才能打造一個更安全、更繁榮的亞太區域，因此訪賓的參與和支持非常重要。

最後，蔡英文再度感謝訪賓，在昨天會議的討論交流中，提供了坦率而精闢的意見，一起建構一個更好的未來。

訪賓一行包括比利時國會友臺小組共同主席德斯特賀（Alain Destexhe）、澳洲國立大學經濟系榮譽教授爵司戴爾（Peter Drysdale）、印度三軍綜合防禦參謀總部前副部長馬赫斯瓦蘭（M. Matheswaran）、日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二（Yoji Koda）、美國布魯金斯研究院資深研究員李維亞（Evans Revere）、美國戰略暨國際研究中心資深研究員王曉岷（Robert Wang）等，由遠景基金會董事長陳唐山、外交部政務次長吳志中陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長吳釗燮也在座。