看我72變「聆聽、對話、實踐」～激盪教育新火花

本次會議於今明(10、11)兩日舉行，計有125 位公私立國高中校長參加，會議有別以往，以開放空間型式（OST ）進行以「從心成為我們」為主軸，藉由互動參與、 自主提出議題方式，增進教育專業對話空間與機會，透過互動、 交流討論教育發展的核心議題，增進社群的凝聚與合作， 共創未來教育發展的方向。

會議在朱立倫市長的期許與勉勵中揭開序幕，市長表示，現今的教育 環境多變，教育議題都必須及時因應，凸顯出校長領航者的重要性。 而在市府積極推動「在地就學」與「技職教育」 兩項議題相關政策下，各高中職的辦學成效已獲市民及學生的肯定， 同時期許技職教育應從技術扎根，融入創新、創發與創業精神， 而國中小學生可透過「職業試探暨體驗教育中心」 提早認識職業世界，這些的整合與連結，也就是今年年初成立「 技職教育科」的初衷。

教育局表示，開放空間會議能讓所有參與者有機會、 並且自主性的提出他們關心的教育議題， 並邀請與會者共同參與討論，增進不同學校的經驗交流。本次以「 從心成為我們-聆聽、對話、實踐-面對未來， 如何迎向新北的契機與挑戰？」為討論主題，期盼校長們一起討論、 思考並激盪出「關於孩子我們可以共同做什麼？」的行動提案，凝聚 所有學校從「我的觀點」建構屬於「我們的行動」，從「我」到「 我們」，從「理念」到「行動」。 學校與市府是落實教育理念的雙核心、是實踐教育行動的共同體， 互為經、同為軸，連動傳導，引發教育共鳴，翻轉契機，迎向12年 國教的璀璨世紀。