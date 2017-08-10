【華國50中秋鑲月】 年度精選中秋贈禮，佳節鳳盈滿福蝶

華國50美食齊聚，台北華國大飯店今年推出三款經典中秋禮盒，有廣式雙囍【鑲月華餅禮盒】，內有蓮蓉蛋黃、棗泥核桃兩款細緻漢餅，喜氣大方；【鳳盈三家禮盒】是以竹炭黑棗/ 綠茶松子/ 原味鳳凰三種口味融入豐盈鳳梨餡，絲絲酸甜風味，每盒售價NT$680；「甜點遊戲」每年熱銷的人氣蛋黃酥，【福蝶蛋黃禮盒】今年盛滿12顆，每款賀禮設計精心，滿足您不同的送禮需求，還有「2017年世大運」開閉幕晚會指定酒【2015大岩睡美人葡萄酒】也是禮物清單上一大亮點，兩瓶售價NT$2,200，邀請您一齊享受佳釀。

台北華國大飯店【鑲月華餅禮盒】售價NT$450/盒（共2種口味），外盒採用歐式對稱圖紋設計的亮紅鐵盒，內在精裝兩款廣式漢餅，蓮蓉蛋黃（85公克/ 2入）嚴選湖南湘潭「寸三蓮」，獨有蓮子甘香，煮熟磨蓉後加入師傅以猛火炒香的砂糖，融成清香幼滑的內餡，再塞入香味濃郁、金黃通透的上品鹹蛋黃，皮潤餡香爽口。棗泥核桃（85公克/ 2入）突破傳統只以黑棗製作內餡的方式，加入香濃麥芽糖煉煮至綿滑泥狀，內餡融入香脆的核桃顆粒，充滿堅果濃郁香氣，口口難忘。精巧盛裝的喜氣禮盒，也正中近來風行「收禮也無負擔」的貼心趨勢。

【鳳盈三家禮盒】售價NT$680/盒（共3種口味），外盒採用華國經典大紅牡丹絲絨款式，貴氣優雅，內在嵌入三色香酥「鳳梨盒子」，內餡皆特選台農開英種2號及3號在地土鳳梨，混合熬煉出細緻鳳梨醬，由裡到外、層層手工製作。綠茶松子（3入）淨篩天然靜岡綠茶入餅，核桃、松子入餡，茗品茶道於口中清鎮提香，搭配口感纖酸的鳳梨醬及核桃、松子有如錦上添花，越嚼越香。竹炭黑棗（3入）取經多層高溫燒製、萃取的天然活化竹炭，讓纖維絲絲的鳳梨內餡再添黑金健康的無價貴氣，內裡亦混合長時間煉製的甘甜黑棗泥，逐步滲透上色，酸甜滋味解膩，令人流連。原味鳳凰（3入）利用原有鳳梨餡酸甜扎實、富有層次的口感，拌入精碎細磨的【宋記油心蛋】香末，嚐來格外鹹甜有味，馥郁鬆香，十分爽口。

【福蝶蛋黃禮盒】售價NT$680/盒，外盒採用亮面蝴蝶浮印，並壓上華國50週年紀念Logo，呈現福蝶隱然、環繞牡丹的華貴意象，內裡盛裝12顆晶亮豐足的蛋黃酥，皆選用上等紅豆慢火熬煉出綿密烏沙內餡，搭配鬆、軟、馥郁的「宋記油心蛋」及口感多層次的酥香餅皮，實為華國長年熱銷的好味道。✨

另一亮點，台北華國大飯店今年接下2017年世大運開閉幕迎賓酒會，「華國酒藏」窖藏的【2015大岩睡美人葡萄酒】Gran Sasso Pinot Grigio為晚會指定用酒，此款酒有著黃金般明亮的色澤，香氣濃郁且持久，帶有豐富多樣的水果與草藥香味。入口後可品嘗到桃子、柚子、檸檬、酸橙和礦物質在口中圓潤中和，隱隱散發的香草與肉豆蔻香氣。酒體中等，不失細膩，於中秋賀禮上售價NT$2,200/兩瓶。酒品提袋使用精工皮質設計，一體成型的質感沉穩瀟灑，更顯此酒品味不凡。

高檔紅酒禮盒是最佳送禮選擇，【Moscato D'Asti 2013】為麝香葡萄家族中最優等的品種，擁有絕對上乘的香檳酒特點。輕微的氣泡、低酒精度，有花香與桃子的清香甜味，適宜搭配甜點，尤其是以新鮮水果製成的鳳梨酥或月餅類。若想品嘗最屬於義大利風情的口感，建議最佳的飲用溫度是5°C，兩瓶定價NT$3,600。華國精心挑選，呈現兼具美味與質感，是企業贈禮﹑家人團聚及犒賞員工最佳伴手禮！