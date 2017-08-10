箝制媒體？ 土耳其政變調查逮記者

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）土耳其國營的Anadolu電視台報導，治安當局在今(10)日發布了逮捕令，包含9名記者在內的25人因為被懷疑與去(2016)年7月的政變有關聯，被當局逮捕。

這些被逮捕的人中包含反對埃爾多安左翼報紙《一天報》(Birgun)的編輯Burak Ekici，他們被當局指控是武裝恐怖組織的成員，Anadolu電視台並指稱，警方已經突襲了這些嫌疑犯的住處，以落實政府發下的逮捕令。

政府並宣稱這些人使用Bylock這一加密通訊軟體，該通訊軟體被認為是由避居美國的法圖拉·居連(Fethullah Gulen)所使用，居連雖然曾被總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)所信任，現在卻是土國政府的頭號敵人，儘管居連嚴詞否認，他和他的追隨者時常被指控策劃反政府政變，企圖動搖現在政府的合法性與正當性。

報導也說，政府之所以發出逮捕令，是為了徹底抹除居連在土耳其的通訊網絡，以維護社會秩序穩定、維繫國家安全，除了已知的Ekici，其他人的身份仍然不得而知。

事實上，土國的逮捕行動已經持續了一段時間，且目標多是該國異議記者，這引發人權團體和部分土耳其西方盟友的關切，外國擔心，土耳其當局正以調查政變幕後黑手為掩護，行剷除異己、箝制新聞自由之實。

自從政變平息以來，已經有超過15萬人被公家機關和私部門辭退，這些人中有些人被逮捕進行調查，除此之外，超過5萬人已經被當局以參與、牽涉政變為由拘禁；土耳其記者協會(Turkish Journalists' Association)更統計發現，大約150間土國媒體被當局以各種理由強制關閉，且有150名記者已經在獄中等待審判或是服刑。

儘管面對外界的質疑，土耳其政府仍然持續「調查行動」，埃爾多安宣稱，考量到土國面臨的威脅強度，現在採取的各種措施完全適當。