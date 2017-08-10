槍枝是學校必備品？ 擺錯標語沃爾瑪道歉

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）校園槍擊在美國造成數以百計的死傷，因而成了禁忌話題，然而，美國連鎖零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)最近犯了把兩者湊在一起的錯誤，面對憤怒的群眾，被迫道歉。

在美國的沃爾瑪，你可以看到擺在櫥窗中的步槍，還有大大的「美國聯邦法規定」標語，不過一名眼尖的網友在一間沃爾瑪發現，還有一個「像英雄般征服整學年！」的廣告放在槍枝的櫥窗上，這張照片上傳到推特上後，立刻引發網路的憤怒。

其實，「像英雄般征服整學年」(Own the school year like a hero)是沃爾瑪在近日推出的「返校特賣」標語，只是這個標語是如何跑到槍枝櫥窗上依舊不得而知，一些人認為，這件事讓人不禁想起1999年的科倫拜校園事件和2012年的桑迪·胡克小學槍擊案。

事實上，沃爾瑪不只是全球最大的零售商，隨處可見的方便性也讓它成為全美最大的槍枝販售商之一，在事件爆發後，官方以最快的速度進行了危機處理，除了移除放在櫥窗上的促銷標語外，也以官方的帳號到發布圖片的網友推特上留言，表示已經解決問題。

沃爾瑪在推特上強調，公司完全不接受這樣的行為，除了已經拿下標語外，更強烈譴責將標語放置在槍枝專櫃的人，表示已經在進行調查，試圖找出究竟為什麼標語會被放置在這麼不恰當的位置。

這件事也因此再次讓人們注意到「大賣場銷售槍枝」這件事，長期推動槍枝控管的民主黨參議員Chris Murphy指出，他希望沃爾瑪這些零售商意識到，這些武器就放在XBox和微波爆米花的隔壁是多麽危險的一件事。

事實上，這也不是沃爾瑪第一次爆出爭議，在911紀念日當天，位於巴拿馬海灘的分店將可樂的箱子堆成雙子星大廈的樣子，也引發了民眾不滿。