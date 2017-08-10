銀杏補腦？它其實沒那麼神奇！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）據說銀杏是世界上最長壽和最古老的種子，坊間更傳聞銀杏是補腦、改善記憶力、失智的靈藥，不過銀杏真的有這麼神奇的功效嗎？食藥署特別邀請花蓮慈濟醫院藥劑部劉采艷主任，特別為大家解答疑惑！

銀杏普遍在一般人的印象中，有增強記憶力與識別力的功效。事實上，一般健康人的記憶力或注意力，並沒有科學證據證明銀杏有改善功效。只有與年齡老化相關的記憶力損傷，如：中風、老年癡呆症、阿茲海默症以及間歇性跛行，有科學文獻證實其功效。

人體服用銀杏之後，會增加釋放一氧化氮與前列腺素，增加動靜脈的血流量，進而改善病人的末稍血液循環不良症狀。亦可降低血液黏滯度與血小板的活性，藉此降低微血管的通透性。

銀杏葉萃取物有多達300多種化學成分，最主要的活性成分是類黃酮（flavonoids ）與內酯類（terpenes lactones）。目前銀杏葉萃取物，可製造成錠劑、注射劑與滴液劑，在世界各國都有標準化規格，台灣也有以Cerenin（循利寧）命名的指示藥品。而在烹飪料理中常見的銀杏果（俗稱白果），因活性成分類黃酮與內酯類較銀杏葉少，無改善末梢血液循環的功效，且白果含過敏原銀杏酸（ginkgolic acids），提醒民眾在食用時適時適量即可。

銀杏在臨床上所發生的副作用包括：心跳過速、頭痛、皮疹、噁心、腹脹、腹瀉和嘔吐等。若之前已有出血時間延長現象，或併用可邁丁（warfarin；coumadin）等抗凝血劑，則可能導致嚴重出血。對於兒童、孕婦與授乳期婦女也要禁用銀杏。根據研究發現，服用銀杏的孕婦，其體內的秋水仙素高於正常人，可能會影響胎兒的細胞分裂與生長；對於兒童的生長發展安全性更是缺乏證實。

要提醒的是，銀杏和其他藥物併用，常發生藥物交互作用，包括：降低omeprazole（瘍寧）胃酸抑制效果；併用trazodone（美舒鬱）可能造成過度鎮定；會抑制risperidone（理思必妥）代謝，增加焦慮的副作用；併用非類固醇抗發炎藥物會增加出血風險；併用cilostazol（普達錠）增加出血風險；併用thiazide（利尿劑）反而造成血壓上升（機轉不明）。併用fluoxetine（百憂解）反而使患者發生輕躁症；併用valproate sodium（帝拔癲）可能使癲癇復發。