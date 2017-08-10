北韓揚言發動攻擊 關島暴紅 居民淡定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓軍方揚言，正在研究攻打美國領土關島的作戰計畫，引發全世界對這個太平洋小島的關注。關島戰略地位重要，長期以來一直是美國重要的軍事基地。

面對北韓揚言發動攻擊，太平洋小島關島9日表面看來依舊平靜，一名資深官員呼籲民眾「放輕鬆、享受天堂般的生活」。

美國國家廣播公司（NBC）引述美聯社報導，這個狹長的小島位於西太平洋，面積相當於美國芝加哥，最窄之處只有4哩寬。關島在北韓東南方約2200哩處，兩地距離比關島至美國本土任一地點都近。由於鄰近中國、日本、菲律賓和朝鮮半島，關島長期以來都是美國的重要軍事基地。

法新社報導，美國總統川普威脅將以「烈焰與怒火」對付北韓發展核武的野心。平壤當局數小時後則加碼回嗆說，考慮以飛彈攻擊關島的美國戰略軍事設施附近區域。

關島總督卡爾沃（Eddie Calvo）發表電視談話時對16萬2000名居民說，關島正與華府合作以「確保我們的安全」。

他說：「我要向關島民眾保證，目前沒有針對關島的威脅。」

關島國土安全顧問查佛洛斯（George Charfauros）說，「北韓飛彈擊中關島的機率是0.000001%」。

他給關島居民的建議是「放輕鬆、享受天堂般的生活」。沒有證據顯示關島民眾今天因恐慌而大肆囤購物資，加油站也正常運作。

一名女店員告訴法新社，這類威脅甚至沒有成為民眾的討論話題。

她說：「我沒聽見有人談論這個話題。顧客流量正常，他們只是前來購買文具用品，因為學校才剛開學。」

主打擁有純淨海灘、清澈藍天和「世界聞名夕陽」的關島是熱門度假勝地，觀光為其主要經濟來源。

目前約有6000名美軍駐紮在關島，安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和關島海軍基地（Naval Base Guam）兩座美國軍事設施也座落在此。