美國沙門氏菌疫情蔓延中 共有109人中招

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）從今年5月17日起，美國各州陸續爆發沙門氏菌感染，感染源皆是黃木瓜，疫情持續擴散中，截至目前已有109人感染，而有問題的黃木瓜疑似來自於墨西哥南部的一處農場。

根據美國CDC的最新統計，疫情遍及16州，共造成109人感染、1人死亡，其中35人的情況較嚴重需住院治療，死亡病例來自於紐約市。

美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）周一表示，經追查後發現，受感染的木瓜疑似皆來自於墨西哥南部坎佩切州一處名叫Carica de Campeche的農場。截至美國時間周二該農場仍未對外做出任何回應。

根據檢驗結果，該農場的木瓜被檢驗出5種不同的沙門氏菌，食入後恐造成腹瀉、嘔吐、胃痛和發燒，對於嬰幼兒、中老年人和抵抗力低下族群來說，恐造成嚴重感染或併發症。

根據近日最新統計與7月21日的數據相比之下發現，紐約的感染人數增加了近3倍（從13位增加到36位），紐澤西州增加超過2倍（從12位增加到26位），其他包含維吉尼亞州11位、賓州7位、馬里蘭州6位、康乃狄克州4位、明尼蘇達州4位和麻州3位。

愛荷華州，肯塔基州，北卡羅萊納州和奧克拉荷馬州各2位，德拉瓦州，路易斯安那州、密西根州和威斯康辛州各1位，16州合計109位患者。

FDA表示，當局已與墨西哥食品安全局合作處理後續檢驗和相關事宜。另外，在Carica de Campeche農場徹底解決沙門氏菌感染事件以前，美國方面已下令禁止進口該農場所有生鮮蔬果。截至目前沒有知道為何該農場栽種的黃木瓜會遭到感染。