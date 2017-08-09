〈時評〉賴游蘇 是新北市長口袋名單

幾位民進黨重量級人士都說，新北市長期待年輕人出來選；這絕對不是客套話，但也不代表這些人就出局，因為年輕人若是實力不夠，還是得要老將上場，有時候，為了保存戰力，甚至得要派出犧牲打。

前行政院長蘇貞昌、游錫堃兩人，都不約而同希望台南市長賴清德參選新北市長。先說蘇貞昌，他若選新北市，算是回鍋，本來意願就不高，何況若是選不上，豈不毀了原本台北縣長的表現。

蘇貞昌或許是真的不想選，但游錫堃就不一樣了，他上次僅以幾萬票之差飲恨，捲土重來的勝率不低，但壞就壞在蘇貞昌說要賴清德選，若是游錫堃還說要選，恐怕觀感不會太好，因此，只好跟著唱和，希望賴清德出來選。

賴清德要不要選，確實是兩難，因為新北市是重點選區，更是國民黨搶攻的灘頭堡，絕對是傾全黨之力輔選，民進黨不論是誰在新北市參選，都要遭遇國民黨的強攻，賴清德若是選的太差，將會傷及羽翼，若是選上，恐怕要在新北市坐困八年，對於總統之路，未必是好事。

因此，賴清德最好的辦法，是避開這個戰場，鼓勵並期待年輕人出來參選新北市長。目前民進黨內中生代的人選，以羅致政、吳秉叡、高志鵬等人較有意願，只是這幾人都有各自的問題，且基層實力不夠雄厚，若是被推上場，萬一民進黨在新北市大敗，恐怕會重挫士氣，進而影響到蔡英文總統的連任之路。

民進黨想不想贏得新北市長的選戰？答案當然是肯定的。只是，民進黨執政成績不佳，縣市長選舉已成一場硬戰，新北市更是難選，民進黨若無勝選保握，至少要力求不能輸得太難看，這時候，年輕人上場的機會就不大。

此時，賴清德仍是綠營的最佳人選，但若是要保護賴清德，有可能改派蘇貞昌、游錫堃上場，這些人依然是民進黨的口袋名單。

（作者李平華，資深媒體人）