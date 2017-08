原爆72週年 長崎市緬懷逝者祈念和平

(台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導)在北韓危機隱約成形的同時,日本的長崎市正迎來原子彈爆炸72週年,在這個重要的日子裡,戰爭受難者和其後代不只想要呼籲世界放棄核子武器,更想提醒世界和平的重要性。

在長崎一年一度的和平宣言大會上,市長田上富久表示,希望擁有核子武器的各國儘速放棄手上的核武,同時批評處於美國軍事、核子保護傘下的日本政府,在聯合國於上(8)月意圖通過《禁止核武器條約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)時,並沒有積極作為。

該條約是1975年所通過《不擴散核子武器公約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)的升級版,從消極的不擴散,進展到積極的裁撤、消滅核武,不過除了美國、英國、俄羅斯等擁核國家反對外,處於美國核子保護傘下的國家包括北約、澳洲等國,甚至是被核武攻擊的日本在內,都在美國的要求下表達了反對立場,沒有參加會議。

面對安倍主導的自由民主黨正逐步修改和平憲法當中,關於自衛隊和發動戰爭的內容,田上富久要求政府重申憲法中反對戰爭的條文,表明日本反戰的立場,不過首相安倍晉三出席和平宣言活動時,雖然表示擁核國和非核國家必須要建立良好的溝通渠道,在擔心觸怒美國的情況下,安倍十分小心,並沒有在會議中提及條約名稱和內容。

和平宣言大會也是冠蓋雲集,包括已經確定擁有核武的中、美、俄、英、法,還有未確定但是被懷疑擁有核武的以色列在內,全球總共有60個國家派出代表出席了大會,聯合國裁軍高級專員中満泉則以秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的名義,宣讀了給長崎人民的信。

古特瑞斯在信中特別提及了《禁止核武器條約》,表示希望各國能夠求同存異,讓該條約能夠順利通過,替裁撤核武跨出第一步。

在講台上,田上富久說,他衷心的希望,長崎會是最後一個受到核武攻擊的城市。