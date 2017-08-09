夾在美中的獅城52年 新加坡能走得下去嗎？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）兩面交好的成果是，中美如今成為新加坡兩大貿易夥伴，在經濟、安全與政治上都有相當程度的保障。但過去一年來，面對川普當選、北京益發強勢，新加坡的國際之路已不若以往單純順遂。

前情提要：夾在美中的獅城52年 新加坡能走得下去嗎？(上)

兩面交好又充滿嫌隙

澳洲福林德斯大學的國際關係副教授Michael Barr說，「中國認為新加坡和美國走太近」，「但新加坡對川普的不確定性又感到不自在，不知是否能確保自身國家安全。」Barr表示，這是新加坡的兩難，他們對美國能做的不多，但很清楚知道，長期以來他們必須轉向中國。

然而，新加坡與中國的關係卻也不是一帆風順。例如2010年在越南舉辦的東協會議上，與會國討論到南海議題激怒了中國，中國外交部長楊潔篪當場給予新加坡嚴詞警告，他說，「中國是大國，其他國家是小國，這就是事實。」

六年後，新加坡再度要求中國遵守聯合國於南海議題上的仲裁，中國片面冰凍與新加坡關係；2016年11月九架新加坡運兵鑑在從台灣返國的路上被扣留在香港長達兩個月，此舉被視為北京當局的懲罰。今(2017)年5月總理李顯龍缺席中國一帶一路論壇，儘管新加坡是此倡議的第一波加入者。

Barr認為，「中國已慢慢提高它的威望，認為它們可以操縱小國與中方關係，並能恣意決定雙方能走到哪種地步。」

「美國優先」令亞洲國家觀望

過去，新加坡與美國的友好關係有助於制衡來自中國的威脅，但現在已不能如此確定了。

Brown表示，「在亞洲沒有人知道華盛頓發生什麼事」，「新加坡很清楚它們現在不能有任何假設，他們過去五十年預設跟美國能維持穩定關係，但現在這個老大哥的行為很難預測。」

Barr認為，川普的「美國優先」政策更聚焦在雙邊貿易和關稅，也有可能對競爭對手中國採取禁運，「如果他真的關閉了自由貿易市場、豎立障礙、成為一個不可靠的盟友，那不只是新加坡，所有東南亞國家都會向中國靠攏。」

Brown表示，新加坡並非唯一一個在美中之間難以抉擇的國家，菲律賓、馬來西亞、整個東南亞地區正被北京推著走，「新加坡的處境並不獨特，只是因為它對於處理平衡關係比較在行。」

這樣的處理方式可從近期李顯龍的談話看出端倪。去年李顯龍在國慶日的演說已與2010年的內容大相逕庭，「我們和美中都是朋友，都相信太平洋足夠大到能容納兩個國家，而習近平最近也說過，『美中應培養共同好友』，這正是新加坡試圖在做的。」