夾在美中的獅城52年 新加坡能走得下去嗎？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(9)日是新加坡國慶日，為紀念新加坡於1965年8月9日從馬來西亞聯邦獨立而設立，而今(2017)年是獨立52週年紀念。《CNN》專欄作家Ben Westcott特別訪問多位專家學者，撰稿分析逾半世紀來，狹小的新加坡夾在中美強權之間，下一步該怎麼走？

進入2017年，面對實力日漸上升的中國和難以預測的美國，以往夾在美中之間求取雙面平衡的這座獅城，一直以來都和美中有強烈緊密的利益與依附關係，它是美國在二戰時期的盟友，也是中國在推展經濟現代化的夥伴之一。

但隨著新總統川普上任，轉移對亞洲事務的注意力，習近平掌握更多權力，現今的新加坡處在較以往更難以捉摸、更脆弱的位置；倫敦大學國王學院的中國研究院教授Kerry Brown說，「如果有人能做好平衡的角色，新加坡就可以；若新加坡無法勝任，就沒有人可以辦到。」

在政治和地理位置上都十分獨特

七年前，新加坡的這條路還是很平順穩定的。2010年總理李顯龍受訪時表示，「我們就在亞洲，亞洲正在茁壯」，「中國是我們最主要的貿易夥伴，但不是全部……美國在亞洲也有個角色，是中國無法取代的。」

位處中南半島最南端，新加坡聚集了大量的華人移民，約有74.3%的人口是華人、13.4%為馬來人，但卻是全球唯一將英語和中文作為官方語言的國家，使用兩種語言的人口合計超過75%。

擁有500萬人口的新加坡是國際金融中心與資本自由市場，當鄰國紛紛陷入政治不穩定的混亂，只有新加坡持續保持繁盛向前。

中國人民大學國際事務學院的教授Wang Yiwei形容它「是西方與東方的橋梁」，因它座落於全球最有價值的麻六甲海峽航道，掌控了全亞洲每日的石油運輸。以人均GDP來看，它也是全球最富裕的國家之一。

在地緣政治上，新加坡是東協的組成國家之一，是東亞地區最活躍的區域性組織，並自2010年開始獲邀參與二十國大會(G20)的會議和相關議程。

強而有力的美中盟友

但新加坡的強盛並非單單來自自己的實力，還因它能與世界兩強建立起強烈的友誼。

新加坡與美國有緊密的歷史與軍事關係，始自二戰期間時任總理李光耀以堅定立場對抗東南亞的共產主義，在美軍對抗越戰時，新加坡提供美軍休憩和補給的基地；時至今日，新加坡港口仍提供美國空、海軍停駐。

另一方面，當中國於1980年代快速發展經濟時，新加坡也不吝於抓住機會與之交往，新加坡同文同種的特性提供了進入中國市場的便利；2015年中國國家主席習近平與中華民國總統馬英九在新加坡舉辦會面，更凸顯新加坡在中國的地位。

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