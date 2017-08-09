朝台灣好油邁進 義美高志明籲提升食用油的附加價值

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 近年國人對於養生與保健概念的提升，帶動了國產苦茶籽與胡麻所產製的油品需求量大增。農委會農糧署邀請義美、福壽等本土企業一同加入推出好油的行列，同時也在今(9)日發表近三年的研究成果。

農糧署長陳建斌指出，苦茶油進口量約8,000噸，國產約有1,900多噸，約為總產量的2%；而芝麻一年進口量約4萬噸，而國產地台南則可自行生產3,000噸。意即目前台灣國產苦茶油與胡麻油可取代進口原料使用量達6%，十分珍貴。希望在大家的共同努力下，台灣人吃的油儘可能可以吃到來自這塊土地生產的原料。

義美食品總經理高志明(左四)與農糧署長陳建斌(左五)及其他中央單位與本土企業代表一同出席「品味臺灣好油，享受在地幸福」研究發表會。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

陳署長說，國產油的推動需要消費者支持，因此政府其中一項政策即是要讓消費者安心的「產銷履歷驗證」。透過驗證可以證明所食用的油品原料是在地生產製成，陳署長也邀請台灣企業如義美與福壽協助推廣，改變消費者觀念「就要吃好油」，並且選擇用台灣原料生產製成的食用油。

義美總經理高志明也表示，目前義美公司已進口榛果油、奇亞籽油、南瓜籽油等高價油，每一種油都有不同的附加價值，可以食用、也可以用來護膚、保健，而後者所使用油品的價值會比烹煮高出二至四倍以上。

義美食品總經理高志明(右)與國立中興大學顏國欽博士(左)一同合影(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

高總經理說，苦茶油在年初的行情不一，由生苦茶籽提煉的油品約一公斤200多元，而乾苦茶籽製成的油品約一公斤300多元，這是目前行情，他說，「我們願意與其他農民簽10-15年的契作來保證生產量。」

高總經理也向農糧署呼籲，義美願以超出目前的價格和農民契作，長期收購，協助照顧缺乏企業支持的農民。未來，除了將油品用於烹煮與食用，還可以朝著護膚、保健方面發展，以期提升附加價值，相信對農民的收入也會有很大幫助。

義美食品總經理高志明(右二)與國立中興大學顏國欽博士(左二)與農委會農糧署長陳建斌(右一)合影 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

關於政府補貼部份，陳建斌強調，無論是種苦茶籽還是芝麻，只要符合活化休耕基期年資格，1公頃地則會以1期補助新台幣4萬5千元的費用計算；此外，最新的政策「友善耕作」則與有機耕作類似，不使用農藥、化肥與基改，但友善耕作不需第三方認證，只要企業承認並協助購買即可。

行政院農業委員會茶業改良場臺東分場股長羅士凱示範，用國外進口、改良後的咖啡採收機於採收油茶樹，投入更少人力、卻能有更豐富的產量。目前已將機器技術交由廠商量產，預計年底可上市販售。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)