北韓威脅：將飛彈攻擊關島

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）北韓的飛彈科技表現出明顯的進步後，引發周遭國家緊張，在川普嚴詞警告北韓後，今(9)日北韓更是強勢回嗆，表示如果美國持續干涉，將用最新的飛彈攻擊關島。

由於北韓數次進行的飛彈試射都是朝日本方向發射後落入日本海，落海處最近甚至只離日本北陸地區、距能登半島上的石川縣124英里外，日本官方除了舉辦多次導彈空襲演習外，還分發「彈道飛彈空襲避難指示」給民眾，演習期間，在室外者必須儘速進入堅固的建築、地下室避難。

為了提防日韓兩國受到攻擊，美國也從關島正式調派兩架B1-B轟炸機前往南韓，與日、韓進行聯合軍演；川普更是高調發言，表示北韓如果持續對美國國家安全造成威脅，將讓北韓經歷「世界從未體驗過的怒火」，這兩件事是觸發北韓威脅攻擊關島的主要原因。

身為美國的「矛尖」(Tip of the spear)，關島因為戰略位置重要，被美國視為本土和亞太地區的軍事中繼站，全島有四分之一是美軍基地，設有核動力航母停泊的碼頭，著名的美國海軍第七艦隊就有部分駐紮在此，被稱為「不沉的航空母艦」，重要性不言而喻。

北韓人民軍發言警告，美國發射彈道飛彈、調派轟炸機前往南韓等行為，被視為挑釁行為，可能會引發「嚴重的後果」，明白指出可能會以新開發的導彈攻擊美國設在關島的安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)，這個基地正是派往南韓B1轟炸機的主要駐紮地。

雖然美軍砸下鉅資完善關島的導彈防禦設施，北韓的威脅仍不得不使美軍繃緊神經，以預防可能以此為導火線引發的大型衝突。