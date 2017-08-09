中壯男性1/3腰圍超標 當心成為代謝症候群

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）據千禧之愛健康基金會最新調查顯示，國內30-59歲中壯男性超過1/3腰圍超標，10年間腰圍暴增超過10公分，更有超過8成自認未來會罹患糖尿病、高血壓等代謝症候群衍伸疾病。千禧之愛健康基金會董事祝年豐醫師提醒，腰圍過胖的中廣身材民眾，即使體重與BMI維持在正常值內，生命威脅仍高出肥胖但腰圍正常者2.4倍之多。

調查顯示來看，超過6成爸爸自覺體重超標、7成每日蔬果攝取量未達建議標準、近8成沒有固定運動習慣，腰圍控管顯然並未徹底落實。祝年豐醫師特別提醒，別再只專注於體重控管，腰圍更是關鍵！即使體重與BMI未超標，腰圍超標的蘋果腰體型者仍高度可能成為代謝症候群一族。國外最新研究顯示，正常BMI但腰圍超標的中廣身材者，生命威脅較正常腰圍者高出87%； 甚至比超重、肥胖但腰圍正常者高出2.2-2.4倍。

問卷中也調查了Top5爸爸心願：其中包含在幼兒時期希望陪伴孩子玩樂遊戲、求學期能陪伴孩子念書成為他的良師益友、孩子成年後能看著他們成家立業，老年不成為孩子的負擔等都需要健康為後盾，然而當爸爸的腰帶又往外增加了一格，實現心願的機會就又少了一些。

千禧之愛健康基金會提醒爸爸們，即使工作忙碌經常外食，也應選擇少油高纖的飲食，如沙拉、水果、燕麥等。辦公的空檔也別忘了透過簡單的運動維持腰圍。謹記Do Control(控制腰圍)、Do Healthy Diet(健康飲食)、Do Exercise(運動習慣)的3D健康生活要訣，便是實現幸福願望的最佳捷徑。