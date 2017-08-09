馬來西亞9月1日徵收旅遊稅  住宿每晚加台幣80元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）馬來西亞旅遊及文化部長納茲里(Datuk Mohamed Nazri)昨(8)天宣布，從9月1日起，將向國外旅客徵收旅遊稅，大馬公民或永久公民則可以豁免。



經過連月討論，納茲里昨日召開記者會宣布，確認旅遊稅將從9月1日起實行，將向國外旅客徵收旅遊稅，大馬公民或永久公民則可以豁免，預料每年可為大馬帶來逾2億1,000萬令吉（約新台幣16億元）的稅收。



馬來西亞旅遊稅屬財政部管轄，徵收單位為皇家關稅局（JKDM）。



根據新規定，外國遊客9月起入住馬來西亞任何星級的住宿場所或飯店，須繳交每晚每房10令吉（約新台幣80元）的旅遊稅。



不過，有些住宿場所是可以免徵收旅遊稅，包括註冊在旅遊及文化部旗下的民宿（Homestay）和鄉村民宿（Kampungstay）；中央政府、州政府或法定機構經營，目的為培訓、教育或慈善的非商業性質住宿場所；在法律下註冊，由宗教機構設立和維持的非商業用途住宿；以及4間或少於4間房的開放住宿場所，皆可免除徵收旅遊稅。

另外，泰國開放免簽將在8月底截止，由於泰國簽證效期為3個月，如果有計畫在11月底前到泰國旅遊的民眾可把握機會在8月底辦簽證，但是在泰國停留期限不能超過60天。