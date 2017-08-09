九寨溝規模7.0強震  已知9死164傷

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國大陸四川省九寨溝昨(8)日晚間發生規模7.0強震，接著又發生多起規模3.0以上餘震，據中國官方通報，截至今(9)日凌晨5時，地震已造成9人死亡、164人受傷，共疏散遊客31,500人。

中國四川九寨溝8日晚間9時19分，發生規模7.0地震、深度20公里，震央距九寨溝縣39公里、距成都市285公里，九寨溝地震發生後，鄰近的西安、陝西渭南、甘肅蘭州等地均有震感。

地震過後，當地餘震頻傳。四川地震台網資料顯示，截至9日上午7時，九寨溝7.0級地震震區已經發生769次地震，其中3.0至3.9級地震13個，但無4級以上餘震。

四川在線報導，四川省地震局昨日深夜11時召開九寨溝強震後第一場記者會，會中提及有100多名遊客在九寨溝乾海子風景區受困。

數據顯示，昨日九寨溝接待遊客3萬8,799人，其中團隊1萬8,158人，散客2萬641人。四川政府新聞辦透露，這些滯留遊客的疏散預計今日下午6時完成。

根據四川省政府發布，截至上午7時00分，地震已造成9人死亡（其中遊客6人、本地民眾2人、身份不明1人）、164人受傷（23人重傷、141人輕傷），共疏散遊客31,500人。

中國民政部國家減災中心估計，此次地震可能造成2.4萬間房屋倒塌、11.2萬間房屋損毀。

中國大陸國家主席習近平指示，要求迅速組織救災，全力搶救傷者，疏散安置遊客和災民，最大限度減少人員傷亡。

中國大陸國務院總理李克強則批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援，最大程度減少人員傷亡，妥善轉移安置受災民眾。

根據習、李指示要求，中國大陸國務院已派出由國家減災委、國務院抗震救災指揮部組成的工作組趕赴現場指導抗震救災。中共四川省委、四川省政府主要負責官員已趕赴現場開展救援；四川省及災區所屬的阿壩藏族羌族自治州已啟動一級地震應急響應。

九寨溝風景名勝區管理局發布通告，表示為保證遊客遊覽安全，九寨溝景區無限期停止接待遊客，具體接待遊客時間另行通告。九寨溝是中國著名景點，每天接待數萬名遊客，此次震災恐將重創當地觀光產業。