運動健身基因 蓋婭基因全台首創

隨著世大運一步步逼近，為了迎接這場台灣有史以來辦過最大型的國際賽事，市府籌辦了RUN YOUR WAY，集結單車、健走、跑步等賽事，鼓勵民眾一同參與這項盛會。而世大運過後所留下國際級的運動場館，可供民眾更多的運動場地，希望藉此帶動全民運動的習慣，讓更多人愛上運動。

養成運動習慣前，是否更要先了解自身運動體質呢?賽場上充滿著有極高天賦的運動選手，他們擁有超越一般人的爆發力、耐力等天賦。科學家發現ACTN3基因，俗稱為「金牌基因」跟人類爆發力有著密不可分的關係，資料顯示爆發力項目如短跑、舉重運動員中，帶有此基因比例高達95%，在爆發力項目女性運動員中，機率更是高達100%，像是擁有奧運兩面金牌舉重選手許淑淨，自幼即展現強大爆發力的運動天分，由此可見，運動天分是存在於基因裡的。說不定，你也與專業運動選手一樣，擁有超強大金牌基因，可能是下一個奧運金牌選手?透過基因檢測分析「運動健身基因」，除了肌肉爆發力，還可檢測運動積極性、運動耐力、無氧運動能力、關節保護能力、乳酸代謝能力、鍛煉對降低運動心率的幫助及運動時體溫的穩定性，並依據檢測報告，針對較脆弱的基因增進運動安全性，規劃最有效的運動方式，達到最佳運動成果。

目前「運動健身基因」檢測為蓋婭基因全台首創獨家提供，並針對檢測報告提供個人化的完善運動建議。蓋婭基因結合國內外頂尖學術研究團隊與醫學單位，以陣容堅強的專業團隊及最先進基因檢測設備，耕耘基因檢測並致力將基因檢測普及化，瞄準大眾基因檢測市場，邁向精準醫療時代。

蓋婭基因設置24小時環控無塵室等級專業實驗室，依功能導向劃分獨立實驗區域與緩衝區，確保檢測各階段品質準確無虞，目前已建立實驗室品質管理系統，正在申請相關認證。設備部分，蓋婭基因是台灣第一座結合基因晶片(Microarray)與次世代定序(Next Generation Sequencing)專業實驗室，配備美國基因定序龍頭 Illumina最新設備儀器，從專業醫療級基因檢測，至消費級基因檢測，皆可以在蓋婭基因專業實驗室內完成，達到基因檢測一站式服務流程。此外蓋婭基因也將建立自有基因數據資料庫，結合全世界大型資料庫資料，提供更完整基因數據，冀望將基因檢測服務的優點推廣至健康與亞健康民眾，使全民能夠更了解基因與自身健康的相關性與重要性。