臺灣季炒熱愛丁堡藝穗節 多檔演出叫好叫座

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）今年70歲的愛丁堡藝穗節正式展開，文化部規劃之「臺灣季」多檔精彩演出叫好叫座，不僅在開演前完售、一票難求；《泰晤士報》評論更盛讚是最值得觀賞的節目之一；愛丁堡市議員Louise Young也攜眷前來欣賞，臺灣季在愛丁堡藝穗節深耕4年，已有品牌忠誠度出現。

偶偶偶劇團出現連續3年專程觀賞演出的忠實小粉絲，觀眾們都覺得今年《後院的奇幻王國》非常地精彩。另外，愛丁堡市議員Louise Young女士也特地帶兩個小女兒前來欣賞，小朋友們看得認真投入，完全相信劇中那些衣服有自己的生命與個性，呈現實際的人生百態、悲歡離合。

身聲劇場的《噬》，獲得英國當地媒體Broadway Baby的劇評家Stephanie Green女士盛讚女主角劉佩芬活力充沛的演出，氣勢掌控全場，是劇中最閃亮的明星。明日和合製作所清新的劇作《曾經未曾》，呈現臺灣年輕一代的無限創意，臺灣季合作夥伴Summerhall的總監Robert McDowell先生親自來看演出，之後特別和該劇導演洪千涵致意。

蘇格蘭舞蹈中心Dance Base的藝術總監Morag Deyes女士接受專訪，談到她對於臺灣現代舞蹈的印象，她非常驚訝臺灣舞蹈作品發展得如此前衛迅速，令人驚豔。

其中，莊國鑫原住民舞蹈實驗劇場的《038》探討群體關係，也引發海外遊子的鄉愁，旅英藝術家優席夫觀賞後，感受到舞作中對於花蓮的發想，感動落淚。英國泰晤士報資深舞評Debra Craine 女士盛讚，《038》是本週末最值得前往觀賞的節目之一，而蘇格蘭藝術文化雜誌The Wee Review更給予《038》五星評價，並對於臺灣季每年精采多元的節目深表讚賞。

李貞葳與Zoltan Vakulya的《孤單在一起》充滿著真實的純粹與美感，兩名創作者的身體彷如雕像。這齣舞作在演出後，立刻成為今年愛丁堡藝穗節備受矚目的節目之一，連續3天滿場的票房成為最大的鼓舞。

今年是愛丁堡藝穗節臺灣季連續舉辦的第4年，媒體對於臺灣季的節目品牌已經熟悉，開演前即安排訪問，觀眾也對於臺灣季節目有所期待，臺灣季團隊於首演後，均獲得英國媒體及觀眾的反應熱烈，期許各團票房再創佳績。