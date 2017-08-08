中華電信與7-ELEVEN獨家合作預付卡「即時儲值」服務

中華電信與7-ELEVEN攜手推出預付(如意)卡註1新世代儲值服務，中華電信客戶即日起可於全台超過5,100家7-ELEVEN，透過ibon機器操作預付卡「即時儲值」註2服務，付款完成系統即自動加值所購買的商品，讓預付卡儲值功能更多元、更省時且更便利！中華電信提供多元預付卡方案，計量型讓客戶自由選擇所需的上網量、通信費；計日型則是為行動網路高用量需求的客戶量身打造。此外，為歡慶「即時儲值」服務於ibon上線，中華電信與7-ELEVEN推出獨家限時優惠註3，單筆儲值金額滿600元，加贈CITY CAFE美式咖啡，再抽7-ELEVEN千元禮券，獨享優惠只到106年9月30日，心動不如馬上行動！

中華電信4G預付卡今年第二季相較於去年同期客戶數成長了48%，顯示4G預付卡市場持續成長。中華電信提供多樣化的預付卡包裝，以滿足客戶多元需求，計量、計日型任你選，免月租免綁約，輕鬆使用無負擔。計量型主要分為300型、500型、1000型預付卡，其中300型及500型分別內含120/200元通信費及180MB/300MB上網量，中華電信再送2000/3000元網內語音通信費、100/150則網內簡訊和1048.8MB/1952.8MB上網量；而1000型則主打超大上網量，原內含4GB上網傳輸量，加上優惠贈送4GB後，共可享8GB上網量；若還需額外上網量，則可選擇1GB/2.2GB/5GB/8GB進行加值。重度上網使用者則可選擇以日計算的30日型4G預付卡，內含999元國內語音通話費及15GB超大上網瀏覽量，滿足客戶的語音及行動上網需求。

針對預付卡儲值方式，除了可到中華電信門市及神腦特約服務中心、各超商機台、線上E儲值(中華數位門市/如意卡網站)及APP等管道外，現在7-ELEVEN還多了「即時儲值」功能，讓儲值方式更多元，客戶可透過ibon機器輸入欲儲值的方案及門號，繳費完成後立即自動加值，省去以往購買實體卡後，還需要透過手機撥打輸入儲值碼的步驟，為客戶省下更多寶貴時間，使用預付卡更便利！另，自106年8月9日起，使用「即時儲值」功能，單筆儲值金額滿600元，加送CITY CAFE美式咖啡，每月再抽7-ELEVEN千元禮券。中華電信預付卡多元方案給你超高彈性，不論是自己用、辦給小孩、還是體貼父母，儲多少就打多少，通通免月租免綁約，是最輕鬆便利的好選擇！