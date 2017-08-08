市長接見新北ICG勇將～「我在世大運等你」

新北市長朱立倫今（8）日，頒發2017年國際少年運動會參賽選手鼓勵金，獎勵本市代表隊奪得10金2銀6銅佳績，並與歷屆ICG小將共同傳遞金牌祝福，為世大運選手加油，預祝本市參加2017世大運選手勇奪金牌，為新北爭光，為國爭光。

市長朱立倫表示，新北市長期支持體育運動，對選手栽培不遺餘力。自2012年起組隊參加ICG迄今邁入第6年，2017世大運本市參賽選手中，田徑選手張竹、游泳選手卓承齊、溫仁豪、曾婕娟、許涵棚及李沂珈等6位係本市2012及2013年ICG參賽選手，這些選手歷經ICG磨練，持續在國際舞臺發光發熱，祝福本市參加2017世大運選手勇奪金牌。

2017世大運本市參賽選手張竹參加2016世界U20田徑錦標賽標槍項目，以55.35公尺成績榮獲第五名並打破全國紀錄，溫仁豪和蛙王許涵棚在2016土耳其世界中學運動會分別拿下男子400混和式金牌以及50、100公尺蛙式金牌，曾婕娟則參加2016新加坡公開賽1500公尺自由式奪得銀牌、卓承齊也在2017亞洲公開水域錦標賽10公里拿下銀牌，這些ICG選手們從國中時期一路相互砥礪共同成長，今年又再度一同代表我國參加世大運，大家都期待能超越自我，更希望有機會能站上2020東京奧運殿堂，為自己的紀錄寫下新的一頁。

另外，2014及2015年ICG參賽選手劉祖沅是田徑場上的常勝軍，今年赴泰國亞洲青少年田徑錦標賽，在時隔51年後於同樣場地，為我國奪下十項全能金牌，重返榮耀；2015年ICG小將李亞芯出身網球世家，是本屆世大運國手李亞軒、李冠毅的妹妹，今年參加台塑盃女子職業賽，初體驗便打進八強，未來指日可待；2016年ICG桌球選手陳慈庭15歲時便是我國青少年國手，2017參加波蘭公開賽青少年第一級賽18歲雙打也拿下銅牌佳績；而本屆游泳天才少女陳思綺是代表隊唯一連續三年參加ICG的選手，小小年紀已經創造個人參加全中運及ICG連續三屆50、100、200公尺仰式金牌連霸紀錄，今年也代表我國參加2017年世界游泳錦標賽，這些ICG勇將們以學長姐為榜樣，朝夢想的國際舞臺邁進，希望不久後的將來也能代表我國參加世大運。