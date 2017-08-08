中秋佳節慶團圓 各家飯店祭出超值優惠

凱撒飯店連鎖中秋巨獻『凱撒望月月餅禮盒』

凱撒飯店連鎖看好今年中秋的月餅市場，推出兼具味覺與視覺的『2017凱撒望月月餅禮盒』，禮盒的設計概念源自於唐詩的經典名句『海上生明月，天涯共此時』，鏤空仿古的優雅窗花，可見內盒內的一輪明月，感覺猶如與親朋好友們一同望向窗外共賞中秋月，傳遞真摯濃厚的情意。除了禮盒精美格外讓人注目外，月餅融合傳統風味與別出心裁的清爽養生滋味，帶給你味覺上的嶄新體驗。『2017凱撒望月月餅禮盒』裡外都能讓人感受到滿滿的心意！

『2017凱撒望月月餅禮盒』即日起開放預購，售完為止，9月10日前預購10盒數享9折優惠；大量訂購另有優惠，訂購50盒以上享8折優惠。凡訂購20盒以上即享有台灣本島單一定點免費配送服務！

寒舍集團【璀艷•翫月】中秋禮盒 饗月獻禮

今年 寒舍集團領航旗下：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店聯合推出【璀艷•翫月】三款「寒舍中秋月餅禮盒」系列，攜手為您獻上 「賞月」廣式月餅禮盒 、「饌月」典藏月餅禮盒 、「品月」蛋黃酥禮盒 ，滿載濃厚的溫暖人情味，融匯經典與創新的食藝精神，台北喜來登點心房行政主廚黃福壽遵循古法手工揉製，嚴選台灣在地食材，今年除了呈上年年熱銷的寒舍經典「XO蛋黃」及「棗泥核桃」外、並延續去年深受好評的「抹茶甘栗」、「奶黃咖哩」；此外，今年兩款新品分別是因應時節所推出清新口味的「柚香梅凍」與廣式道地融合台式經典風味的「秘製古香」，六款月餅風味各領風騷，中秋饌餅首選寒舍臻品！除了廣式口味外， 「品月」蛋黃酥禮盒 的熱銷經典人氣口味為「棗泥核桃」及「蓮蓉蛋黃」，扎實口感層次豐富，與鹹香四溢的蛋黃一同勾勒出佳節團聚的幸福滋味！

創意食玩嘗月餅拼積木 秋節團圓樂

天成飯店集團中秋佳節秉持著嚴選食材、真材實料，自2017/8/14~2017/10/04止，於旗下飯店：台北天成大飯店、天成大飯店TICC世貿會館、台北花園大酒店隆重推出傳統與創新兼具的中秋禮盒，包括飯店首創【天成文旅‧月獻奇積禮盒】餅皮擁有著傳統廣式與經典奶黃，內餡則精選「蓮蓉蛋黃」、「XO魯肉」、「奶黃核桃」，三種口味共六入，禮盒內附贈「迷你天成文旅積木出奇盒」，天成文旅迷你積木出奇盒，是一個充滿驚喜的微積木禮盒，巧手堆疊下，變化出各式迷你可愛代言人；【珍饌天成禮盒】則是經典美味共享概念為出發，擁有著精工細作的廣式月餅餅皮與酥香奶黃月餅皮，內餡口味則有「蓮蓉雙黃」、「XO魯肉」、「奶黃核桃」、「伯爵果乾」以及「栗子豆沙」，五種口味共八入；【花好月圓禮盒】遵循古法的廣式月餅、經典不敗的綠豆椪、襲人酥餅以及口感極佳晶莎酥；完美地呈現出饋贈親友大方體面的中秋禮盒，廣式月餅口味包括「蓮蓉蛋黃」、「XO魯肉」；綠豆椪口味則有「咖哩豆椪」；酥餅則有「客家擂茶」創意風味；晶莎酥則有「豆沙晶酥」，邀饕客們細細品味誘人幸福團圓香，天成飯店集團中秋月禮口味選擇多樣，典雅尊貴及別具質感禮盒設計，無論企業送禮或團聚應景，皆是最佳選擇！

台北西華飯店為您獻上 皮薄餡豐的四粒裝限量純手工冠軍廣式月餅

10月4日就是中秋節，台北西華飯店為您獻上皮薄餡豐的經典廣式月餅禮盒！四款叫好叫座的風味組成經典禮盒，XO醬雙黃、白蓮蓉雙黃、干邑桂圓單黃、柚香伯爵單黃，搭佐品茗茶包並以超質感木盒盛裝，提袋繪上由法國名家Alexis Kreyder亞歷西斯克萊德著於 1870 年之名畫-永無止盡的璀璨(Soft Contrast)-以盛開牡丹、玫瑰、鳶尾花妝點中式寶藍花瓶及銀器，雍容華貴的絕美視覺，要您最珍視的送禮對象一眼就愛上。

今年中秋，台北美福將台灣保育動物送上月！

月圓中秋情，台北美福大飯店使用台灣保育動物藍鵲及梅花鹿為設計概念，呼應台北美福為台灣自創飯店品牌，推出「鵲月在心」及「喜鹿雅月」兩款設計高雅的中秋禮盒，搭配香濃多層次的「咖哩紅蘿蔔」，鮮香飄散的「XO醬雙黃滷肉」，堅果飄香的「棗泥核桃蛋黃」，綿密帶有柑橘香的「奶黃柑橘」以及經典「廣式蓮蓉」等風味月餅。即日起至7/31前預購可享8折優惠，9/4前訂購享85折優惠，預訂滿額還可享優惠折扣以及免費配送服務。

月餅預購戰開打，晶華酒店五款禮盒隆重上市

台北晶華酒店今年推出五款風格相異、各有其美的精緻月餅禮盒應戰，包括 以雅致木盒裝盛的廣式月餅《醉月》、選用日式桃山餅皮的《賞月》、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》、以及將媒體評比冠軍 — 鳳梨澄沙奶黃搭配乾隆五色彩墨盒包裝的《故宮晶華 ─ 璽月》 ；酒店今年更別出心裁的將月餅和頂級肉品進行搭配、推出 「賞月烤肉趣」 組合，期望以多元優質的美味、匠心獨具的包裝，以及強而有力的品牌知名度，成為消費者送禮自用兩相宜的品味之選！

美麗信酒店集團 隆重推出『詠茶邀月』中秋禮盒

美麗信酒店集團今年推出『詠茶邀月』中秋禮盒，結合傳統與創新思維，融合中、日、法式糕點風味特色，並將月餅製成精緻小巧尺寸，搭配多款花果風味茗茶，佐歐風手工果醬入茶飲，一口餅香一口茶湯，今年中秋賞月品茗新絕配！