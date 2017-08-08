皮蛋含銅量超標 食多恐噁心嘔吐

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）北市衛生局今（8）日公布市售加工蛋品之檢驗結果，共計抽驗35件蛋加工品，檢驗結果4件蛋品不符「蛋類衛生標準」重金屬銅限量規定。

北市衛生局於6月份至各蛋行、農會雜貨行、賣場、超市、傳統市場等業者，共計抽驗35件蛋加工品，包含皮蛋16件、鹹蛋13件、滷蛋6件；檢驗項目包含: 氯黴素類抗生素（4項）、動物用藥多重殘留（48項）、鉛、銅、防腐劑(12項)、著色劑，檢驗結果4件「皮蛋」產品檢出銅超標(標準：5ppm以下)，其餘均符合規定。

銅含量超標（標準為：5ppm以下）的4件皮蛋包含：中正區的邱玉蛋店、信義區的旭亨食品行、黎忠商店和高家蛋行。針對不符規定之產品，已令販售業者將該批不符規定蛋品下架，經追查產品來源均為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

北市政府衛生局說明，皮蛋是以鹼滲入蛋中，而使蛋白凝膠，逐漸轉為透明化，使質地轉為富彈性，部分業者為提高製成率而添加硫酸銅或氧化銅，銅雖為人體糖代謝過程中所必須的微量元素，可排出體外，但人體攝取過多銅會導致身體不適，如噁心、嘔吐等腸胃症狀及影響肝、腎功能。另外，國際間針對各種重金屬都有訂定其人體耐受量的限制，只要不超過該限制，就不至於危害人體。

聯合國糧農組織/世界衛生組織食品添加物專家委員會針對重金屬銅所訂定之每日攝取容許量暫定值為每公斤體重耐受量為0.05-0.5 毫克，以高家蛋行檢出銅含量最高值(8.6ppm)估算，其60公斤體重成人每日須攝食約3.49公斤(以含殼皮蛋每顆55公克計算，約64顆皮蛋)之蛋品，才會超過對銅之安全耐受量。