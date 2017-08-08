東南亞運動會在即 馬來西亞反恐逮逾400嫌

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）隨著馬來西亞主辦東南亞運動會(SEA Games)的日子一步步逼近，也曾是伊斯蘭國恐攻受害者的馬來西亞也繃緊神經，在昨(7)日於首都吉隆坡發動大規模的反恐行動，並逮捕超過400名嫌疑犯。

馬國政府派出了包括武裝警察、國民兵和移民署在內的200名人員，在吉隆坡的小印度地區(Masjid India)挨家挨戶進行搜查，除了希望逮捕16名替伊斯蘭國作戰為由、遭土耳其遣送回馬來西亞的武裝分子外，還抓了據說是護照偽造集團的首腦。

這個被稱為「小丑行動」(Operation Joker)的反恐行動，總共逮捕了409人，面對拒絕開門讓警察搜查的民居，配備戰術裝備的警察直接破門而入，發現數十名沒有身分證明文件的非法移民，其中一名32歲的巴基斯坦人甚至被發現持有62國護照、大量外幣和一個用於偽造移民署貼紙的機器。

被逮捕的409人中，275人在文件備齊後被釋放，剩下的以孟加拉人佔多數，也有來自於印度和巴基斯坦，在有關單位未能查明他們身份前，仍被當局拘留。

為了保證東南亞運動會的安全，這次的行動執法強度空前強烈，甚至動用了從國際原子能總署(IAEA)借來的輻射探測器，和操作該器械的專家，這是馬來西亞反恐行動首次動用這樣的儀器。

特別行動指揮官Mohamed Fuzi Harun指出，恐怖攻擊的危機變得越來越難以避免，馬國決定先發制人，將可能的威脅扼殺於萌芽，希望這些強勢的行動能讓激進武裝分子知道，政府不只是認真的，還會以最高的掃蕩強度迎戰。

不過，雖然查獲護照偽造集團，這次行動鎖定的16名武裝分子卻一無所獲，反恐部門負責人Ayob Khan Mydin Pitchay承諾，警方將不會鬆懈，會持續進行清剿行動，直到所有威脅都被剷除為止。