第39次中小學生優良課外讀物評選推介活動 獲選書籍公布

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）由文化部辦理的「第39次中小學生優良課外讀物推介評選活動」結果出爐！文化部今（8）日表示，本次共計有220家出版社報名參選，由3,033種書籍、雜誌中推介出676種，佔參選總量22%。獲選書單可提供學校師生及家長，作為提升閱讀素養的最佳參考工具。

本評選共分八大類－圖畫書類、科學類、人文及社會類、文學創作類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類。本次圖畫書類故事題材多樣，繪畫風格多元，其中像是《回家》、《爺爺的散步道》、《再見了！變成鬼的媽媽》、《可以哭，但不要太傷心》等生命教育繪本，從閱讀中讓孩子體會生命的無常與變化，值得親子共讀一同細細品味人生歷程。

人文及社會類評審挑選出作品如《我的爸爸是恐怖分子》、《郵票上的數學》、《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》等，有助於小讀者們擴大視野，認識多元的觀點，提升與累積自我能量，另方面希望可作為教師備課或家長閱讀之參考。文學創作類評審鼓勵呈現多元價值、關懷弱勢的主題，作品如《讓我陪你，好不好？》、《爸爸不在家》、《抵達夢土通知我》等。文學翻譯類評審希望藉由作品，讓兒少讀者得以學習對於異己的包容與理解，如《臨別清單》、《尋水之心》、《半個地球的距離》等，有助於幫助學生對世界有更深入的認識。

此次圖畫書類、文學創作類和漫畫類，皆以「臺灣本土原創」的優秀作品，作為優先推薦，期能鼓勵國人多關注和支持本土創作者。在出版社用心製作與出版下，優良讀物輩出，除了在寫作、圖像、企劃與編輯上的優秀表現外，也展現了豐富的議題性。

本次獲選書籍及各參選類別之評選報告，及相關閱讀推廣活動訊息，將刊登於本評選活動官網，歡迎上網查詢（網址：http://book.moc.gov.tw）。