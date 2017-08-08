肯亞大選充斥仇恨言論  總統呼籲選民今(8)和平投票

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）肯亞的總統大選於當地時間今(8)日早上6時開始至下午5時結束，由於近幾年肯亞選舉發生許多留言與衝突事件，總統Kenyatta特別在大選前夕呼籲全國1,900萬登記選民站出來和平理性投票。

Kenyatta與長期競爭對手Raila Odinga最近民調支持率十分相近，上週更因為一位選委會的高級官員Chris Msando在大選前夕遭到殺害而蒙上汙點，這些消息讓肯亞民眾對選舉可能出現的暴力衝突更感害怕。

分析師認為，越靠近投票日，各候選人就會盡量避免煽動性言論；2007年一場充滿爭議的選舉過後，造成超過1,100位肯亞人喪命、60萬人流離失所，這是一次沒有人願意重演的悲劇。

Kenyatta在7日的電視講話上說道，「投完票後就請回家」，「回到你的住家，當遇到任何人，無論從哪裡來、什麼部落、什麼顏色或宗教，請跟他們握手、分享一餐並靜待選舉結果，因為在選舉過後，肯亞仍然會在這裡。」

反對黨領袖、也是此次候選人的Odinga也呼籲大眾冷靜，他擔心會出現操縱選票的疑慮，並宣稱投票當天會佈署至少15萬名警衛維護現場秩序。

特別的是，他也祝賀Kenyatta競選活動順利，稱讚他是一位「可敬的對手」，「希望會有一位最有能力的候選人勝出。」

現年55歲的Kenyatta是肯亞國父的兒子，正尋求總統第二任期連任、也是最後一任。Kenyatta和搭檔William Ruto曾遭國際刑事法院控訴有關十年前血腥暴力衝突的案件，但最後因罪證不足、關鍵目擊證人失蹤或死亡而告失敗。

也因此開始出現一些仇恨言論，以傳單或流言的方式散佈，造成肯亞人心惶惶，有人甚至在家中囤積糧食和水，有些家庭還從首都奈洛比搬到部落中心，擔心受到暴力攻擊。

BBC特派記者Alastair Leithead表示，在上次選舉過後，肯亞關於大選的言論和關心，充斥的不再是「誰會贏」，而更多關於「失敗的人會如何報復或應對」。

肯亞的總統大選於當地時間8日早上6時開始至下午5時結束，八位候選人要能夠擁有超過半數選票，並在全國47個選舉區內的24個選舉區都拿下25%以上票數才能勝出。

若無人能達到上述標準，則將由最高票的兩位候選人進行第二輪投票，並以簡單多數決計算。

選舉結果預計最快將於9日出爐，但若候選人之間競爭激烈，計票作業可能延長達三天。除了總統選舉外，這場大選還有國會議員、參議員、鄉鎮官員與代表等的選舉，共計1萬4,000名候選人。

72歲的Odinga已參選過總統三次，但每戰皆輸，2013年的總統大選是由Kenyatta擊敗Odinga當選總統，不過雙方之間的競爭其實早在1960年代的父執輩一代就已種下。

儘管肯亞有電腦化投票機制，能讓選舉更為公平與方便，但若選舉再次失敗或不公(如2013年)，就需要動用人工計票，結果也恐怕會引發更大騷動。