國道員警執勤遭撞殉職  父親節前夕悲劇

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）昨(7)天兩名國道員警在國道三號路肩執行勤務時，遭一輛拖板車從後方高速撞上，造成員警一死一重傷、四名民眾輕重傷的悲劇；警方在肇事車內查獲毒品吸食器，強制將肇事黃姓駕駛送醫驗血，釐清肇事原因。

一輛箱型車昨天上午在國道三號南下108公里爆胎，國道六隊員員警陳啟瑞、楊于辰前往處理時，遭到拖板車追撞，造成現場6名民眾輕重傷(含2名國道員警)，新竹消防局埔頂、光復、明湖分隊出勤救援，並緊急將傷患送醫急救。

兩名員警傷勢較重，43歲警員陳啟瑞現場看不出外傷，經消防員急救時，口鼻噴血，疑似傷及腦部，沒有呼吸心跳，台大新竹分院急救無效，下午1點宣告不治；26歲警員楊于辰右胸外側撕裂傷，但意識清楚，正在國泰醫院急救中。

另外，故障車的駕駛與乘客共4人也分別受到輕重傷，送醫急救已無大礙。

竹林分隊分隊長張明光受訪表示，警方針對拖車黃姓駕駛人實施酒測，酒測值為零，但員警在他車內查獲安非他命吸食器，黃男否認為他所有，但坦承5天前有食用毒品，進一步調查發現，黃男有5件毒品前科，因此高度懷疑他是否吸食毒品後駕車，將他強制移送醫院進行抽血與驗尿，進一步釐清肇事原因。

26歲警員楊于辰，剛畢業就到國道六隊竹林分隊服務，昨天執勤間，下車前往處理爆胎事故時，站在車外遭後方來車撞擊，造成右半部多處傷勢，目前仍在國泰醫院開刀中。

警員陳啟瑞三月才轉調國道六隊，也是初次擔任國道警察工作，過去在新竹市交安組處理車禍案件經驗豐富，昨天還在車內準備要下車時，就遭後車撞上，造成警車擠壓嚴重變形，陳瑞振的位置遭受強力撞擊，警方表示座位上頭枕嚴重斷裂，可以想像當時撞擊力道有多強。

竹林分隊小隊長彭志強說，陳姓員警為人客氣，和同事相處就像一家人，而且他生活單純，不抽菸、不喝酒，也鮮少應酬，休假一定回家陪伴老婆與兒子，是個好父親、也是個好丈夫，豈料竟在父親節前夕發生憾事，長官、同仁聞訊感嘆「痛失一位好警察」。

內政部次長邱昌嶽獲悉後，下午趕至醫院關心楊姓員警傷勢，接著到竹林分隊慰問陳姓員警家屬。他受訪表示，警察的工作非常辛苦，這次憾事令人難過又不捨，將全力協助家屬處理相關事宜，並從優撫卹；另外也會釐清肇事駕駛有否毒駕情形，除了嚴厲制裁，也會加強反毒，防堵憾事再發生。