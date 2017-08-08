杭州茶宴台灣飄香 亞都麗緻天香樓首推《茶饌天香》

杭州自古產茶，更發展出獨特飲食內蘊，而延續杭州百年傳統茶宴文化，台北亞都麗緻大飯店天香樓8月16日至9月17日，精挑新北坪林、台東鹿野、南投魚池三大台灣茶葉產區的7款具產銷履歷認證好茶入菜，推出交融道地杭州料理與台灣風土特色的《茶饌天香》，除主廚精心演繹時令風味的茶饌套餐(NT$2,200+10%)，也供應開胃前菜、湯品、河鮮、主菜、麵食到甜點14道單點茶饌；活動期間餐廳同步供應特色茶款，並由侍酒師設計橙花保柚、醋栗阿薩姆及白蘭地清茶3款限定茶酒，呈現杭州茶宴多元魅力！

天香樓行政主廚楊光宗表示：「以茶入菜必須考量每款茶葉特性，綠茶清甜綿潤、烏龍醇重四溢、包種淡雅清新、或蜜香自然的東方美人，都有不同的適合調理方式及配搭邏輯，例如綠茶適宜與清淡食材共治，紅茶味道醇厚則非肉類莫屬，既可祛除油膩，又能增添層次風味；本次推出料理在茶葉運用手法，也分別採用茶湯入菜、茶葉磨粉及茶葉燻製…等變化，希望讓每位顧客在品嚐料理時，聞得到淡淡茶香，還可體驗細緻淡雅口感。」。

14款茶饌料理中，包括有機茶燻糖心燻蛋、東方美人鮮白蝦仁、鐵觀音鮮煨米刺參、大甲芋香鴨腿、包種桂花蔬海木耳、黑羽茶香雞蔬炊飯與紅烏龍鍋餅，取材龍井蝦仁、蝦籽煨刺參、蔥燒鴨腿、如意菜、上海菜飯及棗泥鍋餅…等經典杭饌，主廚堅持保留傳統費工程序，乾刺參至少就需一週時間泡發，才能與虎膝及鐵觀音茶紅燒慢煨，而包種桂花蔬海木耳將鮮筍，紅蘿蔔，金針菇，木耳、水蓮、韭黃分別切絲炒製，考驗師傅刀工及每種食材的炒製火侯，最後再灑上包種茶粉增添清香；黑羽茶香雞炊飯將黑羽雞腿肉去骨醃漬，再以紅玉紅茶細火煙燻，另把生米混和筍絲、雞肉、紅玉茶粉、香菇及綠色蔬菜，打造帶有紅潤色澤、茶香撲鼻的新式菜飯；甜點的紅烏龍鍋餅，則由主廚親自將紅烏龍茶葉磨粉，混和麵粉揉製成外餡，包裹甜而不膩的豆沙再夾入鍋餅，賦予醇厚茶香及分明層次。

創新呈現上，冷前菜茶香鮮魚夏日沙拉融合多元料理手法，鱘龍魚以酒糟泥醃製後再用烏龍茶煙燻，搭配芝麻葉、花膠、聖女番茄，玉米筍及各式苗蔬，醬汁則調和檸檬及鎮江醋及烏龍茶粉，以酸香清爽為夏日開胃；此外，東方美人龍蝦清湯也同採中西融合做法，東方美人茶與龍蝦殼、魚骨熬製澄清高湯，再以桌邊服務方式沖入裝有茶葉與蓮花瓣的湯碗，霎時茶香、花香、蜜香交織，清冽爽口、溫潤入心！

由巴黎廳1930侍酒師所設計的三款限定茶酒，以保留茶葉自然香氣為主軸，橙花保柚喝來充滿南國氣息，結合一年僅製作一次的保柚茶、法國香橙干邑及鳳梨果乾花，獨特的柚子、柑橘及熱帶水果香氣，讓餘韻帶有馨香芬芳；醋栗阿薩姆以黑醋栗香甜酒為基酒，搭配茶味濃郁的阿薩姆紅茶，飽含黑醋栗酸甜卻仍溫潤滑順，展現如同新鮮果茶的清爽細膩；白蘭地清茶呈現方式刻意仿效單杯茶飲，琥珀色茶酒飄散包種茶特有花香，而混入的義式渣釀白蘭地，增添豐富悅人果香，帶有飽滿圓潤感。