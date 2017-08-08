大學指考今(8)放榜  提供簡易查榜與App服務

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）大學考試入學分發今(8)天上午8時放榜，上午8時起可至分發會網站，或者下載「登記查榜APP」，查詢考試分發結果。

大學考試入學分發委員會表示，今(2017)年共64校、1,912個學系參與招生，共提供4萬4,144個名額，創歷年新低；最後4.2萬人完成登記志願，預估今年分發錄取率恐達97至98%，有機會超過去年97.11%，再創新高。



分發會表示，今年簡易查榜服務，查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/准考證號」；若要使用「登記查榜APP」查榜，分發會表示，可先至分發會網站掃描QR Code即可開始下載安裝APP，即可快速查詢個人榜單。



錄取通知由各錄取學校寄發，分發會不另行通知，各校系錄取名單查詢系統於8月8日開放公告至8月11日。

分發會提醒，若考生對分發結果有疑慮可先至分發會網站「分發會結果說明」查詢未錄取校系原因，若有疑問可在11日申請複（以郵戳為憑）、繳交工本費100 元，18日即可至分發會網站查詢複查結果。

根據大學考試入學分發招生簡章規定，因複查分發結果而導致變更志願者，一律按變更後的志願改補分發；先前申請複查指定科目考試且成績變更者，若未能及時和全體登記生一同分發時，則在錄取名單公告後再辦理改補分發。