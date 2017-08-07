造夢•日常-國際袖珍雕塑展 想像袖珍雕塑藝術家的日常

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）袖珍雕塑源自於1980年代初，由夏威夷大學雕塑教授馬莫魯‧賽托與弗雷得‧羅斯特提出的鞋盒（shoebox）概念：以可置入鞋盒空間的小尺寸雕塑為主。

袖珍雕塑是一種微型化空間的立體作品，如過往皇宮貴族手上玩耍的觀賞物，亦同時是藝術家利用雙手創造實踐的夢想物。有別於以往運送不易、創作成本高昂、展示空間需求大的傳統雕塑作品，袖珍雕塑因減去大型雕塑的結構支撐問題，在創作上，更能直接投射創作者思維與創意，且因運送容易、展示成本與複製成本較為低廉。

國立臺灣藝術大學雕塑學系為目前國內大專院校唯一以雕塑為名之系所，自2010年起策辦「袖珍雕塑展」迄今已辦理七屆，為讓更多民眾認識並感受袖珍雕塑之美，今(2017)年暑假，工藝中心與臺藝大共同合作以「造夢•日常」為主題，邀請日本、法國、中國等多所美術學院雕塑系教授，以及臺藝大雕塑系師生約60件袖珍雕塑作品，藉由袖珍雕塑具親和力的尺寸，迷你微形化的空間，讓觀者能細察造形、材質與形態的意義，感受雕塑造型之美，同時在袖珍雕塑造就的有限空間內，開啟一個無限的發展想像空間。

展覽除呈現袖珍雕塑是如何從想像到成形的過程，以及在塑造、石雕、木雕、金屬造形、複合媒材等各種類型上的表現特色；藉由「微觀風景」、「情境截影」、「自我辯證」、「議題延伸」四個展覽子題，呈現國際與在地豐富多元的日常生活想像，展現日常經驗迷人又深刻的多種面向，引領著觀者持續造夢。