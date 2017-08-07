馬克宏欲設立「第一夫人」正式職位  15萬法人連署反對

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)目前正面臨廣大民眾的反彈，反對他給予妻子「第一夫人」的正式職位。

英國《衛報》報導，超過15萬人連署，拒絕給予馬克宏妻子布莉姬(Brigitte Macron)一個「第一夫人」的正式職位，這個職位包含從國家預算編列一間辦公室、相關人員與零用金給她。

隨著馬克宏五月中就任以來的滿意度持續下降，這次事件恐怕又令他的聲望下跌。上(7)月出爐的民調顯示，他的滿意度跌落7個百分點來到36%；前任總統歐蘭德(François Hollande)或薩科吉(Nicolas Sarkozy)在上任同期的支持率分別還有56%和66%。

其實馬克宏在競選期間曾承諾，要給布莉姬正式的「第一夫人」角色，他說，「我希望能有一個清晰的組織。這個跟你一起生活的人應該要有個角色，而且是被承認的。」

目前法國憲法或法律並未給予總統伴侶一個正式地位，他們可視需要自行創設職位，能擁有辦公室、工作人員、警衛，而這些都算在愛麗舍宮(法國總統官邸與辦公室)的預算上，估計將高達每年45萬歐元。

替總統伴侶創設正式頭銜代表總統預算也需要分割出來，這個想法與馬克宏在其他議題上的主張並不一致，他之前曾希望能禁止國會議員晉用另一半或家庭成員進入政府單位。

連署人之一的作家與藝術家Thierry Paul Valette表示，「為什麼國家領導人的妻子能享有國家預算？目前布莉姬已經有兩至三位助理、兩位秘書和兩位警衛，這樣就夠了。」

Valette說任何決定都應該由公投決定，而非總統意志，「應該由法國人民來決定誰可以代表他們，但可以看到超過65%的人民都反對替布莉姬設立一個特殊地位。」

Valette補充道，這項連署並非針對布莉姬的個人能力，他也反對任何對第一夫人的性別攻擊，「這樣說好了，當現在法國社會都朝高道德標準前進，當一項禁止國會議員任用家族成員的法案正進行表決時，我們不能同意給第一夫人特殊地位的提案。」

觀察其他國家狀況，德國總理梅克爾的丈夫Joachim Sauer或英國首相梅伊的丈夫Philip May都沒有正式地位；美國第一夫人Melania Trump則擁有一個12人團隊與正式頭銜。