歐洲熱浪破紀錄 各國發布高溫警報

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）隨著極端氣候變得越來越明顯，以往氣候宜人的歐洲開始在夏天面臨嚴重的熱浪問題，迫使多國政府必須發布高熱警報，以提醒居民和觀光客採取必要的措施預防中暑、脫水等高熱帶來的病症。

包括波蘭、義大利、匈牙利、瑞士、羅馬尼亞、波士尼亞、克羅埃西亞和塞爾維亞在內的11個中歐、南歐國家，發佈了熱浪的紅色警報，西班牙和南部法國地區則發布了前一個等級的「琥珀」警報，這次熱浪空前強烈的規模甚至讓其被冠以「路西法」的暱稱，路西法在基督教文化中，是象徵著撒旦、地獄的墮天使，由此可見嚴重程度。

自從2003年的熱浪打破歐洲自從西元1540年以來的最高紀錄後，今(2017)年的路西法熱浪是歐洲有史以來面臨最持久的高溫，許多地區的溫度甚至突破了攝氏40度，各地的緊急救援服務都已經進入高度警戒，當局並呼籲民眾保持警惕，除了應避免長途旅遊外，更要儘量待在室內陰涼處、多喝水，並定期收聽廣播以了解最新資訊。

這次的熱浪來勢洶洶，除了在南歐引發森林大火和農作歉收外，已經在波蘭、羅馬尼亞造成至少兩死，義大利政府則說，由於中暑和高溫相關的疾病，該國的就醫率已經比平時高出了15%。

因為熱浪面臨60年來最嚴重旱災的義大利，已經在包括威尼斯和羅馬在內的26個城市發佈了極度高溫警報；羅馬各處知名的噴泉也因為缺水關閉，並開始進行限水；再加上歐洲許多基礎建設不是以耐高溫為基礎，佛倫羅斯知名的烏菲茲美術館更因為館內空調系統不耐高溫故障，被迫在上週五(4日)提前關閉。

專家指出，雖然這次的熱浪並沒有打破1977年雅典創下的攝氏48度高溫，許多地區的溫度整整比平時高出了攝氏10到15度，在塞爾維亞首都貝爾格勒，已經傳出路人走在路上因為高溫而昏厥的事件，可以預期異常的高溫將帶來更多的傷亡。

2003年的熱浪引發南歐大乾旱，法國也受災嚴重，除此之外，更是造成全歐7萬人直接或間接因為高溫喪生，光是法國境內就有1.5萬人死亡，當局甚至被迫要在具備冷凍功能的卡車上，設置臨時的停屍間，才能避免沒有地方安置的屍體腐敗。

不過，儘管災情已經十分慘重，科學家警告，這還只是個開始，隨著氣候越來越極端，類似的熱浪將會變得頻繁，在本世紀末以前，攝氏40幾度的氣溫將不再罕見，某些地方的最高溫甚至可以突破攝氏50度，平均氣溫可能會比以前高出攝氏6度到13度不等。

延伸閱讀：專家：每年將有15萬歐洲人因極端氣候喪生