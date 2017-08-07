今天「立秋」仍高溫  秋意得再等一兩個月

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(7)天是24節氣的「立秋」，但氣象專家表示，台灣緯度低加上近年暖化拉大夏日時間，未來至少還要一兩個月以上才能感受到「秋意」。

氣象專家彭啟明在臉書表示，「立秋」從字面上來看象徵著炎炎夏日即將遠去，不過因為台灣緯度較低，加上暖化幅度拉大夏天時間，讓目前的溫度分布早已有別於以往，未來至少還要一兩個月以上才能感受到秋天的訊息。

彭啟明指出，今日全台還是非常炎熱的天氣，預期高溫和昨天類似，台北有機會挑戰37至38度的高溫，而台北都會的溫度到今天清晨四時才降到30度以下，早上不到7點又突破30度，不僅中午熱、晚上也熱，這是讓人非常不舒服的溫度，也是容易中暑的天氣。

談到未來一週天氣形態，彭啟明表示，未來一週的天氣都很相似，北部溫度將持續在36至38度之間，山區在午後有機會降下陣雨，不過在分布的面積以及量都不多。

而相較於北部，中南部有海陸風的調和，相對來說沒那麼悶熱，但仍需要注意高溫，提醒尤其農民朋友，務必在中午前後，停止直接曝曬的農事工作，盡量在樹蔭下，減少不必要的熱傷害。



至於今年第5號颱風諾盧，他說，諾盧已經降為輕度颱風，暴風圈在週末碰觸到日本九州後，中心未登陸，有點徘徊打轉，目前暴風圈碰觸四國到近畿附近，中心可能在四國及近畿登陸，預計直接往中部到東北前進，這和原來預期慢了一些。

預期未來幾天將會加快速度，很快在這一兩天跑到北海道附近。多這一兩天的滯留變化，也讓諾盧挑戰長壽颱風的紀錄機會大增。