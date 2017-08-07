行竊民進黨部韓籍慣竊  於烏來落網

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）韓籍男子趙準基(譯音，Cho Jun Ki)日前涉嫌潛入民進黨中央黨部偷走新台幣9萬元逃逸，昨(6)在烏來落網，警方昨晚將人移送台北地檢署接受檢方問訊，趙當庭表明要聲請提審。

趙嫌供稱，他上(7)月31日從泰國來台灣玩，入住喜來登飯店，隔天清晨七時許，外出想找韓式早餐店，發現附近最高的「華山商務大樓」看起來氣派雄偉，臨時起意搭電梯上樓行竊。

趙嫌說，他搭電梯逐層尋找沒上鎖的門，發現八樓門沒鎖即闖入搜刮，在其中一個辦公桌抽屜發現九萬元台幣現金，隨即揣入口袋裡離開現場，強調並沒拿其他文件。警方根據監視器畫面，也說趙嫌手上無其他東西。

警方表示，趙嫌逃亡期間，電召其韓國籍李姓女友來台遊玩並幫忙掩護。本(8)月4日李女搭機來台，入住新北市蘆洲區某飯店，5日下午兩人搭計程車到新北市烏來區「璞石麗緻溫泉會館」。

警方根據監視器鎖定兩人行蹤，昨凌晨派員查緝時，趙嫌竟拋下女友，從溫泉會館後門的地下車道口逃逸，直到四小時後，警方才逮到趙嫌，但兩人身上只有李女剩六千元，其餘贓款已花用一空。

趙嫌落網供稱，不知道偷的是台灣執政黨的辦公室，對造成軒然大波，用英語直說：「對不起台灣！」

27歲李女則在韓國從事美容專櫃工作。她說，男友自稱是二手車商，兩人原相約去日本泡湯，後來男友遊說她改來台灣泡溫泉，來台前完全不知男友涉及竊盜案。

警方調查，趙嫌在韓涉及超過25起竊盜案，韓國7月間透過國際刑警組織通報「要注意此人」，趙嫌擁有國際連鎖「喜達屋」集團會員卡，本來要入住同屬該集團的W飯店，後來疑似發現逃跑動線不佳，才改投宿喜來登飯店。

警方昨將趙嫌、李女分依竊盜罪嫌及藏匿人犯罪嫌送辦，北檢訊後依證人身分將李女請回。

趙嫌昨晚認為檢警逮捕程序有瑕疵，希望由法官訊問，當庭向台北地院聲請提審，因此檢方暫停偵查，法院今(7)將開庭審查這起案件的逮捕拘禁是否合法。

提審法新制在2014年7月上路，人民遭法院以外任何機關剝奪人身自由可聲請提審，法院在24小時內處理。如果法院審查後，認為不應逮捕、拘禁者，應即裁定釋放；認為應予逮捕、拘禁者，以裁定駁回之，並將被逮捕、拘禁人解返原解交的機關。

此外，趙的女友涉嫌藏匿嫌犯，警方訊後在晚間7時50分許，將她移送台北地檢署接受訊問；檢察官訊後將她請回。

民進黨發言人吳沛憶說，民進黨對於警方連日查緝，表示高度肯定與感謝。