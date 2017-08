日本廣島原爆72週年 市長呼籲採納禁核武條約

(台灣英文新聞/ 李嘉 外電綜合報導)今(6)日是日本廣島遭原子武器攻擊的72週年,廣島市長松井一實出席悼念儀式,表示希望能推動一個沒有核武的世界。

1945年8月6日的早上8點15分,美軍在廣島投下原子彈,造成大約14萬人死亡。三日後,再以原子彈轟炸長崎,總共死亡人數超過20萬人。日本最終在8月15日通過日本放送協會(NHK)正式對外廣播宣佈投降。

日本是唯一曾經遭受原子攻擊的國家。

廣島市長松井一實今天在原爆點附近的廣島和平紀念公園(Hiroshima Peace Memorial Park)發表演說時,呼籲日本政府及國際社會實現無核化,採納上月在聯合國通過的禁止核武條約。

他說:「每一個國家的政府都應致力推動無核化世界。」

聯合國於上月7日通過一項全球禁止核武條約,獲得122個聯合國會員國支持,但包括日本在內的核子強權如美國、英國、法國等卻未參與會議表態。日本政府日前已表明不會簽署該條約。

「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)將從今年第72屆聯大開議後、9月20日起在聯合國總部供各國簽署,條約一旦獲第50份批准書後之日起90天後生效。

首相安倍晉三今天發表演說時,並未提及該項條約。他說:「要真正追求一個沒有核武的世界,我們需要擁有核武與沒有核武國家的參與。」

安倍接著說,「我們國家將致力於領導國際社會鼓勵雙方參與」,以取得進展,邁向廢除核子武器。

(廣島和平紀念公園(Hiroshima Peace Memorial Park)悼念儀式)