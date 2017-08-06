傷害靈魂之窗的7大NG行為

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）「眼睛是人的靈魂之窗」，我們往往只把這句話當成口號，卻很少有人正視眼睛的健康，一般人以為多補充蝦紅素和葉黃素等的保健食品就算是維護眼睛健康，殊不知我們日常很多不經意的習慣都在危害我們的眼睛。以下為Time整理出的7大傷眼行為。

帶著隱形眼鏡睡覺

眼睛的角膜需要透過呼吸進行新陳代謝，但隱形眼鏡緊密的附著在角膜上，長時間下來會造成眼部缺氧和發炎，輕則出現眼睛乾澀、血絲或刺痛等不適現象，嚴重者恐會有角膜破皮、潰爛等情況發生，進而導致視力永久受損。 忽略定期的眼睛檢查

眼科醫師建議民眾每年應進行一次眼睛檢查，才能即早發現即早治療，例如血管破裂、腫瘤、青光眼或白內障等問題。 畫內眼線

雖然畫上內眼線後，眼睛整體會變大且有神，但長期下來非常傷害眼睛。因為眼線會和眼淚融合在一起變成顆粒，緊緊附著在隱形眼鏡上面，然後變成細菌造成眼睛發炎。 帶眼妝睡覺

此舉不僅傷害皮膚，還會阻塞眼睛周圍的毛囊和腺體，進而出現毛囊炎、眼瞼炎或針眼的情形。 無定期檢查眼睛各類產品的有效期限

過期和變質的眼部卸妝產品、隱形眼鏡或眼藥水，除了效果大打折扣外，更會危害眼睛健康，尤其是緊緊貼在角膜上的隱形眼鏡，更需慎選和隨時注意是否有變質的狀況。 過度依賴眼藥水

大部分的人隨身會有一瓶點下去「冰冰涼涼」的眼藥水，當眼睛乾澀、疲勞、發癢、紅腫時，只要點進眼睛後立馬舒緩不適，但眼科醫師警告，眼睛出現不適現象時，是一種警訊，如果每次都用眼藥水把症狀壓下去，日積月累之下，恐會造成眼睛嚴重受損而不知。 冬天沒配戴太陽眼鏡

夏天陽光普照，大家都會記得配戴太陽眼鏡來保護眼睛，但忽略了冬天的陽光裡還是有傷害眼睛的紫外線，醫師建議，不分季節全年都要配戴太陽眼鏡，以防止眼角膜灼傷、黃斑部病變和白內障等。